Duell um Ehre und Aufstiegschance: SV Planegg gegen DJK Pasing heißt auch Danny gegen David Sturm

Von: Michael Grözinger

Die Brüder Danny und David Sturm (v.l.) machen sich seit Monaten gegenseitig heiß auf das direkte Duell zwischen dem SV Planegg-Krailling und der DJK Pasing. © Privat

Wenn SV Planegg und DJK Pasing am Sonntag aufeinandertreffen, geht es um eine mögliche Vorentscheidung im Kreisliga-Aufstiegskampf und um eine fußballverrückte Familie.

Planegg – Danny Sturm macht gar keinen Hehl daraus, dass er Privates und Fußballerisches nicht trennt, wenn sein SV Planegg-Krailling am Sonntag die DJK Pasing zum Kreisliga-Topduell empfängt (15 Uhr, Hofmarkstraße). „Das ist für mich das wichtigste Spiel der Saison“, sagt der 23-Jährige. Der Grund ist einfach: Beim Gegenüber läuft mit David Sturm sein zwei Jahre jüngerer Bruder auf.

Entsprechend engagiert zeigte sich der Ältere der beiden zuletzt im Training, um seine Startelf-Ansprüche zu untermauern. „Ich muss spielen“, sagt Danny Sturm. Das wisse auch sein Coach, der am Sonntag allerdings nicht wie sonst Manuel Eisgruber heißt, sondern Andreas Budell. Der Co-Trainer vertritt den an Corona erkrankten Chefcoach wie schon vergangene Woche beim 0:3 gegen den FC Hellas München.

Danny Sturm gibt Gas und schätzt Startelf-Chance auf „100 Prozent“

„Man hat gemerkt, dass er Gas gegeben hat“, sagt Budell über Sturm. Dennoch plant er um die fünf Veränderungen in der Anfangsaufstellung im Vergleich zum vergangenen Spiel. „Das war unterirdisch. Es muss sich etwas ändern“, so Budell. Bereits im Training habe er aber sehr guten Zug bemerkt auch dank der Rückkehr einiger angeschlagener Spieler. Einsatzgarantien möchte der Coach daher keine aussprechen. Danny Sturm schätzt seine Startelf-Chancen trotzdem selbstbewusst auf „100 Prozent“.

Bei seinem Bruder sieht die Situation ein wenig anders aus. Der 21-Jährige kommt in der laufenden Saison erst auf fünf Einsätze für das Pasinger Kreisliga-Team, dabei keiner länger als 35 Minuten. Beide Brüder hoffen, dass sich das am Sonntag ändert, wenngleich sie aufgrund ihrer Positionen – beide sind Verteidiger – wohl ohnehin kaum in direkten Duellen aufeinandertreffen dürften. Dafür hat Danny Sturm aber schon einen Plan: „Bei der Ecke. Das wäre geil.“

Fünf Planegger und Pasinger fiebern seit Sommerurlaub auf direktes Duell hin

Bereits seit dem Urlaub im Sommer 2021 in Kroatien, den die Brüder gemeinsam mit Planeggs Leonardo Pfleiderer sowie den beiden Pasingern Lorenz Daisenberger und Simon Mölter verbrachten, sind sie heiß auf das Duell. „Wir haben Bock.“

Seine Startelf-Chancen schätzt Planeggs Verteidiger Danny Sturm (l.) selbstbewusst auf „100 Prozent“. © Dagmar Rutt

Unabhängig davon, ob die zwei im Kreisliga-Spitzenspiel tatsächlich auf dem Platz stehen, ist es ihr erstes Aufeinandertreffen als Gegner. Früher spielten sie parallel in der Pasinger Jugend, aber nicht in derselben Mannschaft. 2018 wechselten sie schließlich zusammen zu Kreisklassist DJK Würmtal, wo sie erstmals gemeinsam auf dem Platz standen. Und nicht nur das: Vater Christian schloss sich seinen Söhnen an und wechselte ebenfalls an die Georgenstraße. Teils stand das Trio zu dritt in der Startelf.

Vater, Mutter, Kind, Kind: Die fußballverrückte Familie Sturm aus Pasing

Christian Sturm hat die Fußballschuhe mittlerweile verletzungsbedingt an den Nagel gehängt. Er ist nur noch als Co-Trainer aktiv bei den Beachsoccer-Damen der Pasinger Bavaria Beach Bazis. Eine seiner Spielerinnen dort: Monika Sturm, seine Ehefrau und die Mutter der beiden Söhne. Nicht umsonst bezeichnet Danny Sturm seine Familie als „fußballverrückt“.

Die Eltern hoffen am Sonntag in erster Linie auf ein schönes Fußballspiel, für die Söhne geht es zum einen um die Ehre. „Ich gönne ihm nichts“, sagt Danny Sturm lachend.

SV Planegg-Krailling gegen DJK Pasing zum Siegen verpflichtet

Zum anderen aber auch um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Nach der Niederlage vor Wochenfrist steht der nun fünftplatzierte SVP bereits mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg gegen den Dritten aus Pasing ist Pflicht, um den Rückstand auf Relegationsplatz zwei – aktuell acht Punkte bei einem Spiel weniger – im Rahmen zu halten.

mg