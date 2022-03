SV Planegg: Mit Babyglück zum Auswärtsspiel - Christoph Rainer als frischer Doppel-Papa dabei

Von: Michael Grözinger

Zum zweiten Mal Vater geworden: Christoph Rainer. © SV Planegg-Krailling

Für Christoph Rainer ist die Woche jetzt schon gut, unabhängig vom Ausgang der Kreisliga-Auftaktpartie am Sonntag zwischen seinem SV Planegg-Krailling und dem FC Hellas München.

Planegg - Denn der 31-Jährige ist zum zweiten Mal Papa geworden. Im Auswärtsspiel am Sonntag (12.45 Uhr, Demleitnerstraße) will der Angreifer mit einem Sieg seiner Elf die metaphorische Kirsche auf den Eisbecher setzen – im Optimalfall inklusive eines eigenen Treffers.

Wenn der Stürmer sticht, dann wohl als Joker. Denn aufgrund seines privaten Glücks, das viel Zeit in Anspruch nahm, konnte er unter der Woche nicht am Training des Aufstiegsanwärters teilnehmen. „Ich hoffe, das schmälert meine Leistung am Sonntag nicht“, so Rainer. Trainer Manuel Eisgruber wird ihn wohl nur auf die Bank setzen. Ansonsten fehlen beim Tabellenvierten der noch rotgesperrte Patrick Ochsendorf und Stefanos Bavas (privat verhindert). Ansonsten ist der Planegger Kader gut gefüllt. (mg)