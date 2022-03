SV Planegg punktet gegen Wacker München: Ochsendorf wird Siegtreffer weggepfiffen

Enges Spitzenspiel auf Kunstrasen: Die Planegger um Stürmer Muhammad Korodowou (M.) machten dem Tabellenführer FC Wacker München das Leben schwer. © Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling ist noch dabei im Rennen um den Aufstieg. Die Elf von Trainer Eisgruber punktete gegen den FC Wacker München.

Planegg – Es war ein Mutmacher für die kommenden Aufgaben. Die Fußballer des SV Planegg-Krailling trotzten am Sonntag dem bislang erst zweimal nicht siegreichen Tabellenersten FC Wacker München ein 1:1 (0:1) ab und unterstrichen, dass sie im Aufstiegskampf der Kreisliga 2 noch lange nicht aufgegeben haben.

„Jetzt kommen schwächere Gegner, da können wir im Rennen um Platz drei hoffentlich Boden gut machen“, sagte SVP-Coach Manuel Eisgruber. In der ersten Halbzeit überboten sich beide Mannschaften im Auslassen von guten Torchancen. Die Gastgeber aus Planegg trafen in der Offensive oft falsche Entscheidungen. Beste Beispiele waren die beiden Möglichkeiten für Hüseyin Memet, der einmal querlegte, statt zu schießen und einmal dribbelte, statt den Abschluss zu suchen. Auch Patrick Ochsendorf war nach abgelaufener Rotsperre noch nicht in Torlaune. Das rächte sich wenige Augenblicke vor der Pause, als der SVP zu schlecht verteidigte und Salim Hussein nur noch einschieben musste.

„Wir haben in der Pause versucht, die Fehler auszumerzen“, sagte Eisgruber. Tatsächlich verteidigten die Hausherren nach der Pause konsequenter. Offensiv ging allerdings lange nicht viel, ehe SVP-Kapitän Stefano Bavas geschickt auf Ochsendorf ablegte. Der Torjäger setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und traf auf dem Kunstrasen zum 1:1. In der Schlussphase vollendete er sogar noch zum vermeintlichen 2:1, wurde aber wegen Foulspiels vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. „Das war aus meiner Sicht normaler Körpereinsatz“, beschwerte sich Eisgruber. Er musste aber auch zugeben, dass die Punkteteilung unter dem Strich in Ordnung ging. „Wir hatten in der einen oder anderen Situation Glück“. Wacker hatte sich als der erwartet starke Gegner erwiesen. Eisgruber: „Die stehen schon zu Recht da ganz oben.“ (toh)

SV Planegg-Krailling – FC Wacker München 1:1 (0:1) SV Planegg: Krost; Empl, Pfleiderer, Stadler, Egger, Ochsendorf, Hartmann, Korodowou, Bavas (C), Memet, Capek; Sturm, David Velickovski, Rainer

Tore: 0:1 Hussein (45.+1), 1:1 Ochsendorf (67.)