„Einfach mal eine ruhige Kugel schieben“: Planegg II will nicht wieder in Abstiegsstrudel geraten

Von: Michael Grözinger

Weniger Abstiegssorgen als in der Vorsaison wünschen sich Kapitän Thomas Grillenberger (l.) und der SVP II. A-Foto: dr © DAGMAR RUTT

Wenn Pero Januzovic über seine Mannschaft spricht, kommt er aus dem Schwärmen kaum mehr heraus.

Planegg – „Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Das ist eine homogene Truppe“, sagt der Trainer des SV Planegg-Krailling II. Er befindet sich mit seinen Kreisklasse-Fußballern am Ende der wochenlangen Vorbereitung, in der es durchaus auch anstrengend wurde.

„Ohne Lauf- und Fitnesseinheiten geht es nicht“, sagt Januzovic, der dennoch möglichst viel mit Ball in kleinen Gruppen trainieren lassen möchte, um die Motivation hochzuhalten.

Das scheint zu funktionieren. „Die Jungs sind alle euphorisch“, berichtet Planeggs Coach, der in seine zweite Saison an der Hofmarkstraße geht. Und die soll bitte ein wenig gemütlicher vonstattengehen, wenn es nach Januzovic geht. „Einfach mal eine ruhige Kugel schieben“, wünscht er sich und formuliert daher als Saisonziel: „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Das heißt: Möglichst früh vom Tabellenkeller distanzieren und dann sehen, wofür es reicht. „Wenn es am Ende Platz fünf bis acht wird, bin ich zufrieden“, sagt Januzovic.

Oben angreifen zu wollen, sei aber vermessen, trotz der starken Rückrunde in der Vorsaison, als sich sein Team mit einem famosen Lauf von unter anderem 13 Punkten aus fünf Spielen in Folge noch aus dem Tabellenkeller und bis auf Platz neun vorschob. „Man darf nie vergessen, wo man herkommt“, sagt der SVP-Coach und meint damit die verkorkste Hinrunde des Vorjahres, nach der die Schwarz-Blauen auf dem letzten Tabellenplatz gelegen hatten. Damals hatten die Planegger Reservisten immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen.

Das scheint heuer anders zu sein. Für das erste Saisonspiel gegen den TSV Großhadern II in gut einer Woche muss Januzovic vermutlich sogar den einen oder anderen spielbereiten Kicker aus dem Kader streichen, weil sein Angebot so groß ist. Mit Keeper Luis Ostermeier (TV Stockdorf U19), Niek Khazali und Nikita Solomko (beide TSV Solln), Daniel Hirons (Munich Irish Rovers FC) sowie den drei Planegger Eigengewächsen Nick Pretzsch, Leo Tomic und Stefan Lazarevic wurde der Kader noch mal verbreitert.

Trotz dieser Luxusproblematik sind die Aufstiegsanwärter für Januzovic definitiv andere. So etwa Kreisliga-Absteiger FC Anadolu Bayern, der ESV München oder der FC Croatia München, der ordentlich aufgerüstet zu haben scheint. Weitere Kontrahenten wie die SpVgg Thalkirchen-Freundschaft oder die anderen beiden Absteiger, Herakles SV und SV Lochhausen, dürften ebenfalls eine gute Rolle spielen, vermutet Planeggs Trainer. „Es ist eine brutal schwere Liga. Ich glaube, es ist die beste Münchner Kreisklasse“, so Januzovic.

Seine Elf soll vor allem wieder über das Kollektiv und das beeindruckend gewachsene Mannschaftsgefüge kommen. Auch bei den Neuzugängen sei wichtig gewesen, „dass sie sich in die Gruppe eingliedern wollen“, erklärt der SVP-Coach, der mit der Vorbereitung trotz der durchwachsenen Ergebnisse in den offiziellen Testspielen zufrieden ist. Begeistert ist er weiterhin vom Zusammenhalt im Team. „Die Mannschaftsabende sind jedes Mal ein voller Erfolg. Und nach dem Training sitzen wir häufiger noch bis um elf oder zwölf Uhr zusammen.“

Generell spricht Januzovic von „viel besseren Voraussetzungen“ als in seiner Premierensaison im Würmtal, wenngleich aktuell wieder einige Spieler urlaubsbedingt fehlten. „Aber das haben alle, das ist kein Planegger Problem“, sagt er. Pünktlich zum Saisonstart sind fast alle zurück, um von Kapitän Thomas Grillenberger (Januzovic: „Er macht seine Arbeit super“) zur neuen Runde aufs Feld geführt zu werden – und dann hoffentlich möglichst schnell eine ruhige Kugel schieben zu können. (MIchael Grözinger)

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV Planegg-Kr. II – SVN München III 5:1, SC Weßling – SV Planegg-Kr. II 4:0, 1. FC Kollbach – SV Planegg-Kr. II 3:3, MTV Berg II – SV Planegg-Kr. II 4:3

Saisonstart: SV Planegg-Kr. II – TSV Großhadern II (Sonntag, 21. August, 12.45 Uhr)