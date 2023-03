Kader umgekrempelt: SV Planegg will mit neuem Gesicht aus dem Keller

Von: Michael Grözinger

Sieht sein Team auf dem richtigen Weg: SVP-Trainer Andreas Budell. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Mit einem ziemlich veränderten Gesicht geht der SV Planegg-Krailling am Samstag das Unterfangen „überraschender Abstiegskampf“ in der restlichen Saison der Fußball-Kreisliga an.

Planegg – Vor der Saison hatte der letztjährige Tabellenvierte nicht unbedingt als Abstiegskandidat gegolten, mittlerweile ist jedoch jedem im Verein bewusst: Heuer geht es nur um den Klassenerhalt.

Und um den möglichst frühzeitig einzutüten, haben die Planegger ihren Kader in der Winterpause ordentlich umgekrempelt. Neben externen Neuzugängen rückten auch einige Spieler aus der eigenen Zweiten in den Kader des Kreisligisten auf (wir berichteten).

Den Kern seiner Mannschaft hat Cheftrainer Andreas Budell mittlerweile gefunden. Und der potenziellen Stammelf gehören voraussichtlich mindestens vier bis fünf Spieler an, die in der verkorksten ersten Halbserie der Saison noch nicht zur Mannschaft gehört hatten. „Wir haben die Kaderstärke geändert und uns dadurch auch qualitativ verbessert“, sagt Budell, der in den finalen Wochen der Vorbereitung „im Schnitt 16 bis 17 Spieler“ in den einzelnen Trainingseinheiten hatte. „Und das sind Spieler mit Leistungsgedanken, alle ziehen mit“, betont der SVP-Coach.

Das spiegele sich einerseits in den Trainingsleistungen wider und andererseits in den Testspielen, die für Budell diesmal ein Abbild der Vorbereitung sind. „Mit den ersten zwei Wochen war ich nicht ganz zufrieden, danach war es sehr gut“, sagt er. Entsprechend ausbaufähig waren die Leistungen in den ersten Partien. Dann legten die Planegger eine Schippe drauf und wussten insbesondere defensiv zu überzeugen. Kassierten sie in den ersten drei Spielen noch insgesamt acht Gegentore, feierten sie in den letzten beiden einen 3:0- und einen 3:1-Sieg. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Budell.

Die Offensive funktionierte über die gesamte Vorbereitung hinweg sehr ordentlich mit zwei bis drei Treffern pro Spiel. Den einen Toptorjäger hat der SVP aber trotz aller personeller Veränderung noch nicht gefunden. Neben zwei Eigentoren, von denen sie in den Partien profitierten, schossen die Schwarz-Blauen elf Tore selbst – und dabei traten zehn unterschiedliche Spieler als Torschützen in Erscheinung. Nur Neuzugang Stipe Simunovic gelangen zwei Treffer. Für Andreas Budell wäre es zwar „schon schön, wenn man einen Mann ganz vorne drin hätte, bei dem man sich immer darauf verlassen kann, dass er ein Tor schießt“. Auf der anderen Seite zeichne diese Breite sein Team aus: „Wir sind von jeder Position gefährlich.“

Diese Torgefahr sollte der SVP in die Saisonspiele mitnehmen, will er nicht bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen müssen. Insbesondere in den ersten Wochen müssen die Würmtaler auf Betriebstemperatur sein. „Die werden für uns brisant“, sagt Budell. Von den kommenden vier Spielen sind drei gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller: TSV Gräfelfing, TSV Milbertshofen und FC Hertha. Den Auftakt macht das Derby in Gräfelfing an diesem Samstag (14 Uhr, Hubert-Reißner-Straße), für das Budell direkt eine Kampfansage verlauten lässt: „Für uns zählt nur der Sieg.“ Dabei geht es dem Coach weniger um Revanche, wenngleich die Wölfe die letzten beiden Aufeinandertreffen gewinnen konnten (5:0 und 1:0). Vielmehr schaut er auf das Ganze: „Wir wollen unten rauskommen, und mit einem Sieg können wir uns auf sieben Punkte von ihnen absetzen.“

Mit welcher taktischen Ausrichtung die Planegger dann antreten werden, steht bereits fest. „Wir haben in der Vorbereitung taktisch Klarheit geschaffen und uns auf ein System festgelegt, mit dem wir unabhängig vom Gegner spielen werden“, verkündet Budell. Welches das ist, möchte er – verschmitzt lachend – aber nicht verraten. Der TSV Gräfelfing wird es also wohl erst am Samstagnachmittag erfahren. (mg)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SV Planegg-Krailling – ESV München-Ost 2:2, SV Planegg-Krailling – TSV Allach 3:3, SV Planegg-Krailling – TSV Geiselbullach 2:3, SV Planegg-Krailling – TSV Großhadern 3:0, SV Planegg-Krailling – FC Stern 3:1

Erstes Punktspiel: TSV Gräfelfing – SV Planegg-Krailling (Samstag, 18. März, 14 Uhr)