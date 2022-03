SV Planegg-Krailling: Mit zehn Ausfällen zur Auftakt-Pleite - „Unterm Strich nicht unverdient“

Im Hinspiel siegte der SVP auch dank zweier Treffer von Maximilian Hartmann (r.) gegen Hellas München. © Walter Wohlrab

Nach einer ansehnlichen Vorbereitung verlor der SVP zum Beginn der Rückrunde bei Hellas München. Co-Trainer Andreas Budell vertrat den an Corona erkrankten Cheftraner Manuel Eisgruber.

Planegg – Das hatten sich die Fußballer des SV Planegg-Krailling mit Sicherheit anders vorgestellt: Zum Start in die Kreisliga-Rückrunde kassierte das Team von Trainer Manuel Eisgruber bei Hellas München eine ebenso klare wie schmerzhafte Niederlage. 0:3 hieß es am Ende aus Sicht der Würmtaler – und das, betont Andreas Budell, „war unterm Strich auch in der Höhe nicht unverdient“.

Dass der Co-Trainer seinen „Chef“ Manuel Eisgruber aufgrund dessen Corona-Erkrankung kurzfristig als Hauptverantwortlichen ersetzen musste, passte ins Bild. Fehlten den Planeggern gestern Nachmittag doch nicht nur der rotgesperrte Torjäger Patrick Ochsendorf, sondern auch mehrere weitere Stammspieler wie Stefanos Bavas, Tobias Halfmann oder David Velickovski aus unterschiedlichen Gründen. Zehn Ausfälle zählte Budell insgesamt. „Die Vorzeichen waren also schon nicht wirklich prickelnd.“

Und ebenso verlief auch die Partie. Schon in Halbzeit eins lief der SVP der Musik hinterher. Hellas hatte deutlich mehr Ballbesitz, schnürte die Gäste zeitweise an deren Strafraum ein. Große Torgefahr entstand jedoch noch nicht. „Außer ein paar Fernschüssen neben das Tor war wenig los“, sagt Budell. Bis zur 69. Minute. Da schweißte Kenan Numanovic den Ball aus rund 25 Metern zur 1:0-Führung der Gastgeber exakt in den Winkel. „Danach sind die Köpfe runtergegangen.“ Beim SVP ging nicht mehr viel, Hellas erhöhte schließlich noch auf 3:0. Budells Fazit: „Eine bittere Niederlage, bei der wir leider zu wenig Wille gezeigt haben.“ (Simon Nutzinger)