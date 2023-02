SV Planegg-Krailling holt Stürmer Stipe Simunovic von SK Srbija München

Von: Michael Grözinger

SVP-Coach Andreas Budell freut sich über einen weiteren Neuzugang. © SV Planegg-Krailing

Der SV Planegg-Krailing hat sich im Winter noch einmal verstärkt. Stipe Simunovic verlässt SK Srbija München und wechselt in die Kreisliga.

Planegg - Ist Stipe Simunovic die Lösung des Torjäger-Problems von Fußball-Kreisligist SV Planegg-Krailling? Zumindest stellt der Kroate, der am vorigen Dienstag seinen 27. Geburtstag feierte, eine neue Option im Angriff für Planeggs Cheftrainer Andreas Budell dar. Simunovic ist nach Zvone Madunic der nächste Winterneuzugang der Würmtaler mit höherklassiger Erfahrung.

Der Stürmer war bereits für drei verschiedene Vereine in der Bezirksliga aktiv, zuletzt spielte er in der aktuellen Hinrunde für den SK Srbija München. Seine Torjägerqualitäten stellte Simunovic insbesondere in der Saison 2021/22 unter Beweis, als er für den SV Sulzemoos in 22 Kreisliga-Spielen 16-mal traf. (Michael Grözinger)