Notelf des SV Planegg-Krailling II geht gegen ESV München in 13 Minuten unter

Von: Tobias Gmach

Teilen

Pero Januzovic und der SVP II unterlagen dem Tabellenführer. © Dagmar Rutt

Nach 13 Minuten war die Partie so gut wie entschieden: Drei Gegentreffer schluckte die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling in so kurzer Zeit gegen den ESV München.

Planegg – Schon am Ende der ersten Halbzeit hieß es 0:4 – am Ende des Spiels aber auch. Immerhin, findet SVP-Trainer Pero Januzovic. „Die Jungs haben alles gegeben. Wir haben uns nicht abschlachten lassen“, sagt er, räumt aber auch ein: „Der ESV war in allen Belangen besser als wir. Der Sieg ist absolut verdient.“ Und der Spielverlauf mit den frühen Toren habe dem Gegner natürlich in die Karten gespielt. Zudem war Planegg nach der gelb-roten Karte für Simon Gerner (77., wiederholtes Foul) nur noch zu zehnt.

Der Coach schaut nach dem Osterwochenende auf das große Ganze: „Das Wichtigste ist, dass wir jetzt rein rechnerisch nicht mehr absteigen können.“ Ein beruhigender Gedanke. So weit nach unten schauen muss die Reserve der Planegger aber eigentlich nicht. Sie liegt auf Rang sechs der Kreisklasse 3 und hat 23 Punkte Vorsprung auf Abstiegskandidat SV Lochhausen auf Platz 13.

Die klare Niederlage gegen Tabellenführer ESV München erklärt Januzovic vor allem mit der Aufstellung, er spricht von einer „absoluten Notelf“. Viele Akteure seien entweder verletzt oder über Ostern verreist. „Wir können nur bestehen, wenn alle da sind. Sonst sind wir nicht wettbewerbsfähig.“ (gma)

SV Planegg-Krailling II – ESV München 0:4 (0:4)

SV Planegg-Krailling II: Ostermeier; Makaba, Kornmesser, Darbahani, Reitmayr, Gerner, Gareis, Biao, Da. Velickovski, Vald. Kajtazaj (70. Valm. Kajtazaj), Halfmann

Tore: 0:1 König (1.), 0:2 Whitaker (4.), 0:3, 0:4 Gründmeier (13., 45.)