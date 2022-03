„Wir hätten noch zwei Stunden spielen können“: Überragender Keeper verhindert Planegger Torjubel

Von: Christian Heinrich

Ihre Solidarität mit der Ukraine untermauerten die Planegger Kreisklasse-Fußballer am Sonntag durch die Kapitänsbinde in Blau-Gelb, hier am Arm von Frederik Egger. © Rutt

Der SV Planegg-Krailling II hat sein Testspiel gegen den FC Seeshaupt mit 1:0 verloren. Der SVP um Trainer Pero Januzovic verzweifelte dabei am Gäste-Keeper.

Planegg – „Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und hätten immer noch kein Tor geschossen“, räumte Pero Januzovic nach der 0:1-Niederlage im Testspiel gegen den FC Seeshaupt ein. Der Trainer des SV Planegg-Krailling II sah eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, die das gesamte Spiel haushoch überlegen war. Allerdings nutzten die Gäste konsequent eine ihrer wenigen Chancen aus.

Nach einer Viertelstunde bestrafte Quirin Neuser einen Fehler von Planeggs Keeper Evgen Welsch. Wesentlich mehr Möglichkeiten erarbeiteten sich die Gastgeber, die aber immer wieder an Seeshaupts überragendem Keeper Markus Felkel scheiterten. „Er hat mindestens drei Unhaltbare rausgeholt“, lobte Januzovic. Dass die Partie am Ende nicht mit „8:2“ ausging, wie der Trainer meinte, sondern mit 0:1, mussten sich aber auch seine Angreifer anrechnen lassen. „Das war unglücklich“, so der Übungsleiter. Wichtig war ihm vor allem, dass sein Team nach dem Rückstand nie aufsteckte. Diese Moral erwartet er von seinen Kickern auch in einer Woche im letzten Test gegen Sentilo-Blumenau. (Christian Heinrich)