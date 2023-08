Irgendwas zwischen Vierter und Viertletzter: SV-Planegg-Reserve peilt Klassenerhalt an

Von: Michael Grözinger

Einer von acht Neuen: Arber Bllaca (l.) spielte bis 2018 beim SVP. Jetzt ist er wieder zurück. © A-F: Höfle

Bei der Reservemannschaft der Planegger steht der Klassenerhalt in der Kreisklasse im Fokus. Das Ziel geht der SV diesmal mit einem größeren Kader an.

Planegg – Für Stefan Suchanke ist die Sache klar: „Für mich zählt nur der Nicht-Abstieg“, sagt der neue Trainer des SV Planegg-Krailling II. Weil er aber in seiner ersten Saison als Herren-Trainer nicht unbedingt bis zum letzten Spieltag nervenaufreibende Spannung benötigt, schiebt der 43-Jährige hinterher: „Und dass wir so schnell wie möglich gesichert sind.“

In etwa wie in der vergangenen Saison also, als die Kreisklasse-Fußballer damals noch mit Trainer Pero Januzovic bereits zur Winterpause so gut wie gerettet waren. Dass es heuer eine genauso erfolgreiche Hinrunde geben wird, glaubt Suchanke nicht unbedingt. „Dann würden wir ja oben mitspielen“, stellt er klar. Er muss sich eher an der jüngsten Rückrunde orientieren.

SVP-Trainer Suchanke kann auf größeren Kader als in der Vorsaison zurückgreifen

Nachdem ein Großteil der wichtigsten Spieler im vergangenen Winter in die erste Mannschaft nach oben gezogen worden war, konnten die Planegger im Frühjahr nicht mehr an die starke Verfassung der ersten Halbserie anknüpfen: Nach Rang vier in der Hinrunde war die SVP-Reserve in der Rückrundentabelle Viertletzter.

Irgendwo zwischen den beiden Extremen würde Suchanke seine Mannschaft in der am 20. August startenden neuen Saison gerne sehen. Dafür wurde in einem ersten Schritt der Kader noch mal aufgestockt. Mit Gianluca Barella, Elmedin Bekric, Arber Bllaca, Daniel Drischberger, Maximilian Klotz, Maximilian Sauter (Zweitspielrecht), Cemal Kagan Mihmat und Samir Nayebkhail verzeichnen die Schwarz-Blauen acht externe Neuzugänge für ihre zweite Mannschaft.

Hinzu kommen die eigenen Junioren Kenan Kurt und Feliksas Putrius, die fest für das Kreisklasse-Team eingeplant, aber auch noch in der U19 spielberechtigt sind. Außerdem hat Suchanke Torwart Sascha Polak von den Altherren reaktiviert, weil sich Luis Ostermeier die Schulter ausgekugelt hat. Demgegenüber stehen mit Alexander Gareis, Felix Paskuda, Stefan Lazarevic und Mihajlo Arbutina bislang vier fixe Abgänge fest. Außerdem strebe Daniel Hirons einen Wechsel an, teilt Suchanke mit.

„Die Jungs ziehen wirklich alle gut mit, aber im August hat man heutzutage immer viel Verschleiß.“

„In der Theorie bin ich bei 25 Spielern“, sagt der Coach. In der aktuellen Urlaubszeit reguliere sich die Zahl aber von selbst deutlich nach unten. Immerhin 14 bis 15 Mann seien dennoch im Schnitt bei den Trainingseinheiten, in dieser Woche sei jedoch erstmals ein kleiner Abwärtstrend zu sehen gewesen, so Suchanke, der eine ganz einfache Erklärung dafür hat: „Die Jungs ziehen wirklich alle gut mit, aber im August hat man heutzutage immer viel Verschleiß. Ich freue mich tierisch, wenn die Urlaubszeit vorbei ist.“

Solange wird der Coach wohl oder übel mit einer hohen Fluktuation im Kader leben müssen. Und Suchanke schwant schon Übles: „Ich habe die Befürchtung, dass ich in den nächsten Wochen noch mal selber ran muss.“ Das Prinzip Spielertrainer gefällt dem Planegger Urgestein prinzipiell überhaupt nicht, in Anbetracht eines personellen Engpasses sagt er aber sicherheitshalber: „Sag niemals nie.“

Neben Spielertrainern ist Suchanke ein weiterer Typus Übungsleiter suspekt: „Trainer, die in der Vorbereitung nur laufen gelassen haben, habe ich von Haus aus nicht gemocht“, sagt er lachend. Daher setze er in seinen Einheiten – neben dem nötigen Maß an Konditionstraining – viel auf Übungen mit Ball.

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV Planegg-Krailling II – SV Sentilo-Blumenau II 1:3, TV Stockdorf – SV Planegg-Krailling II 5:0, SV Internationale Taufkirchen – SV Planegg-Krailling II (Sonntag, 6. August, 13 Uhr), SpVgg Erdweg II – SV Planegg-Krailling II (Sonntag, 13. August, 13 Uhr)

Erstes Punktspiel: SV Planegg-Krailling II – SpVgg Thalkirchen (Sonntag, 20. August, 12.45 Uhr)