SV Planegg-Krailling II ohne Angst im Abstiegskampf

In den ersten Wochen nicht verfügbar: Stefano de Benedetta (r.) laboriert an Leistenproblemen.

Coach Budell zuversichtlich

von Christian Heinrich schließen

Der SV Planegg-Krailling II hat in der Hinrunde nicht gerade üppig gepunktet. Doch Coach Andreas Budell sagt: Noch neun Punkte aus drei Spielen reichen für den Klassenerhalt.

Planegg – Die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisklasse 3 hat Andreas Budell zu neuen Erkenntnissen geführt. „Der Fußballer ist manchmal ein fauler Kerl“, sagt der Coach des SV Planegg-Krailling II. Als er vor einigen Wochen seine Kicker nach der langen Winterpause wieder zusammenrief, war ihr Trainingselan noch äußerst gedrosselt. Mit den steigenden Temperaturen wuchs auch wieder die Lust beim Tabellenzehnten auf die kommenden zwölf Begegnungen der Saison. Zuletzt tummelten sich bei seinen Übungen um die 25 Spieler.

Mit diesem Kader muss Budell nichts weniger schaffen als den Klassenerhalt. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Aber eine Garantie bietet dieses Polster nicht, denn der Trainer rechnet schwer damit, dass sowohl die DJK Würmtal als auch die Sportfreunde Pasing nichts unversucht lassen, um den Gang in die A-Klasse zu vermeiden.

Drei entscheidende Spiele in der Rückrunde - eines gleich zum Auftakt

Bei aller Wertschätzung für die beiden Kontrahenten erwartet er jedoch, dass die Liga von großen Turbulenzen verschont bleibt. „Wir brauchen keine 20 Punkte“, lautet seine Kalkulation, „uns reichen neun in den wichtigen Spielen“. Die entscheidenden Aufgaben stehen gegen die DJK und die Sportfreunde an, aber auch die Auftaktpartie bei der Reserve des TSV Großhadern zählt zu dieser Kategorie. Denn der Tabellenelfte kann mit einem Sieg an den Planeggern vorbeiziehen. „Wir haben das Ganze selbst in der Hand“, sagt Budell. Sein Team müsse zur Stelle sein, wenn es darauf ankommt.

Nur fragt sich der Coach manchmal selbst, wer denn diese Elf sein soll, die in dieser Saison die Kastanien aus dem Feuer holt. Wie schon in der Hinrunde muss Budell mit dem auskommen, was ihm erste Mannschaft, A-Jugend und AH zur Verfügung stellen. Bei so viel Fluktuation wird es ohne einen festen Kern nicht funktionieren. „Wir brauchen sechs, sieben Leute, um die wir eine Mannschaft bilden können“, meint der Trainer.

Etliche eingeplante Spieler fehlen der Planegger Reserve verletzt

Für diesen Stamm hatte Budell eigentlich Tristan Römpp fest eingeplant, doch der Abwehrspezialist wird wegen Syndesmose-Problemen in der Rückrunde wohl komplett ausfallen. Auch Manuel Capek sollte ein fester Faktor sein, aber sein Wadenbeinbruch lässt dies nicht zu. Verzichten muss Budell noch auf Tobias Halfmann und Stefano de Benedetta, die beide an Leistenproblemen laborieren. Außerdem fällt Stefan Popov wegen Meniskus-Beschwerden weiterhin aus. „Es wird für die ersten Wochen schwierig“, sagt der SVP-Coach.

Die Defensive des SVP II muss sattelfester werden

Im März wird er kräftig improvisieren müssen. Neben Großhadern lauten die Gegner TSG Pasing (2.), SV Pullach II (5.) und NK Dinamo München (3.). Einen kräftigen Punktesegen versprechen diese Partien nicht.

Bisher zogen die Planegger gegen besser platzierte Mannschaften meist den Kürzeren, weil sie sich zu viele leichtsinnige Fehler in der Defensive leisteten. „Wir schenken den Gegnern zu viele Tore“, so Budell. 27-mal schlug es in der ersten Saisonhälfte im Kasten der Blau-Schwarzen ein. Nur fünf Konkurrenten in der Liga weisen eine noch schwächere Quote auf. Solche Aussetzer gilt es, in diesem Frühjahr zu vermeiden. „Wir müssen auf den Punkt funktionieren“, fordert Budell. Einen faulen Lenz können sich seine Spieler nicht machen.

hch





Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SV Planegg-Krailling II – FC Ludwigsvorstadt 2:4, FC Munzur – SV Planegg-Krailling II 2:4, SV Planegg-Krailling II – TV Stockdorf (Sonntag, 3. März, 17 Uhr)

Erstes Punktspiel: TSV Großhadern II – SV Planegg-Krailling II (Sonntag, 10. März, 12.15 Uhr)