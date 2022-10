Neun Tore und Geschenke im Derby zwischen SV Planegg II und TSV Neuried II

Von: Michael Grözinger

Nur nummerisch unterlegen: Taoufic Biao (M.) und die Reserve des SV Planegg-Krailling setzten sich am Sonntag gegen den TSV Neuried II mit (v.l.) Ismail Fazliu und Markos Omiliadis durch. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Neun Tore, von denen sich die Teams laut Aussagen der Trainer sieben gegenseitig schenken, sorgen für ein spannendes Kreisklasse-Derby. Am Ende setzt sich der SV Planegg-Krailling II gegen den TSV Neuried II 5:4 durch und benötigt nach eigener Rechnung nur noch drei Punkte für den Klassenerhalt.

Planegg/Neuried – Bis Heiligabend sind es noch exakt zwei Monate. In großzügiger Spendierlaune waren aber schon am gestrigen Sonntag sowohl der SV Planegg-Krailling II als auch der TSV Neuried II, die im Kreisklasse-Derby aufeinandertrafen. „Drei der vier Tore haben wir ihnen geschenkt“, sagte SVP-Coach Pero Januzovic nach Abpfiff. Sein Gegenüber, Efecan Ölmez, bezeichnete auf der anderen Seite vier der fünf Planegger Treffer als „Geschenke“ seiner Mannschaft. Am Ende zeigten sich die Gastgeber daher ein wenig knausriger und setzten sich folgerichtig mit 5:4 (3:2) gegen die Neurieder Reserve durch.

Der Anfang der Partie hatte allerdings den Gästen gehört. „Die ersten 30 Minuten liefen, wie wir wollten“, resümierte TSV-Trainer Ölmez. Pascal Mahmud brachte seine Elf in Führung (9.), „und wir hätten noch höher führen müssen“, sagte Ölmez. Stattdessen lud seine Hintermannschaft samt Torwart Michael Hemmersbach den SVP durch individuelle Fehler immer wieder zu Chancen ein. Binnen einer Viertelstunde schossen Daniel Hirons (29.), Niek Khazali (33.) und Leo Tomic (43.) Planegg mit 3:1 in Front. Dann war es wieder an den Hausherren, sich großzügig zu zeigen. „Wir wollen in der letzten Minute vor der Pause einen Freistoß von der Mittellinie unbedingt lang in den Sechszehner schlagen“, monierte Januzovic. Der SVP lief prompt in einen Konter, an dessen Ende Keeper Luis Ostermeier ein Foulspiel im eigenen Strafraum beging – Mario Batarilo besorgte per Strafstoß den Pausenstand.

In der zweiten Hälfte bewiesen die Neurieder Moral, indem sie sich nie abschütteln ließen. Die Gäste liefen allerdings immer ein Tor hinterher: Frederik Egger traf für Planegg (57.), Mahmud für den TSV (65.), dann wieder Tomic für den SVP (83.) und Felix Thiessen für Neuried (87.). In der Schlussphase schnupperten die Gäste noch mal am Punkt, brachten mit Standards aber nicht mehr als Halbchancen zustande. „Kompliment, dass wir immer wieder zurückgekommen sind“, lobte Ölmez, und auch Januzovic hob die Comeback-Qualitäten seiner Elf nach dem 0:1 hervor. „In solchen Spitz-auf-Knopf-Spielen entscheidet zurzeit der Teamspirit oft zu unseren Gunsten“, sagte er – und rechnete vor: „Drei Punkte brauchen wir noch für den Klassenerhalt.“ Nach oben will sich der Coach des Tabellendritten weiterhin nicht orientieren.

SV Planegg-Krailling II – TSV Neuried II 5:4 (3:2)

SV Planegg-Krailling II: Ostermeier; Sa.Gerner, Lazarevic, Wallner (C), Wiebke, Reitmayr, Khazali, Biao, Hirons, Fr.Egger, Tomic; Orso, Pretzsch, Makaba

TSV Neuried II: Hemmersbach; Omiliadis, Vetterl (C), Thiessen, Maurer, Danquah, Fazliu, Batarilo, Mahmud, Nabizadeh, Wukonigg; Dav.Gasbarro, Prempeh, Kulu, Kriebel, Si.Gegenbauer

Tore: 0:1 Mahmud (9.), 1:1 Hirons (29.), 2:1 Khazali (33.), 3:1 Tomic (43.), 3:2 Batarilo (45.+1/FE), 4:2 Fr.Egger (57.), 4:3 Mahmud (65.), 5:3 Tomic (83.), 5:4 Thiessen (87.)