Planegg mit Ausrufezeichen gegen Fürstenried: „Sind noch nicht so weit, dass wir als Favorit zählen“

Von: Michael Grözinger

Teilen

Seit dieser Saison steht Pero Vidak (l.) an der Seitenlinie des SVP und startete direkt mit einem Dreier. © SVP

Der SV Planegg startete mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen den Titelaspiranten aus Fürstenried. Trainer Pero Vidak schraubt die Euphorie etwas zurück.

Planegg – Ob es in der Nachbetrachtung in einem Dreivierteljahr ein frühes Signal für den weiteren Saisonverlauf oder doch nur ein kleines Strohfeuer gewesen sein wird, ist noch lange nicht abzusehen. Und doch ist der 2:0-Sieg des SV Planegg-Krailling zum Auftakt in die neue Saison ein erstes Ausrufezeichen in der Kreisliga 2 München. Zum einen, weil die drei Punkte am Sonntagvormittag gegen den FC Fürstenried und damit einen der absoluten Topfavoriten auf den Bezirksliga-Aufstieg eingefahren wurden.

Zum anderen auch einfach deswegen, weil nach dem größeren personellen Umbruch an der Hofmarkstraße samt Pero Vidak als neuem Trainer nicht klar gewesen war, ob die Planegger das in jedem Fall vorhandene Potenzial in ihrem Kader bereits würden ausschöpfen können. Auch ein Sieg gegen jede andere Mannschaft der Liga wäre dahingehend ein starkes Signal gewesen – gegen Fürstenried natürlich umso mehr.

„Das Spiel hat gezeigt, dass wir in jeder Partie hart arbeiten müssen, wenn wir in der Liga bestehen wollen.“

Dass man sich von einem guten Saisonauftakt noch nichts kaufen kann, wissen sie in Planegg aber allemal. In der vergangenen Saison starteten die Schwarz-Blauen mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen und befanden sich trotzdem bis kurz nach der Winterpause in akuter Abstiegsgefahr.

Deshalb verfiel Vidak nach dem überraschenden Sieg in Fürstenried auch nicht in Euphorie, sondern warnte eher: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir in jeder Partie hart arbeiten müssen, wenn wir in der Liga bestehen wollen. Spielerisch sind wir noch nicht so weit, dass wir als Favorit in ein Spiel gehen.“ Vielleicht ist diese Demut genau der richtige Ansatz, um dann am Ende der Saison in verdiente Euphorie verfallen zu dürfen. (mg)