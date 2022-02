Kreative Offensive: SV Planegg feiert Torfestival im ersten Test

Von: Michael Grözinger

Vier Tore: Muhammad Korodowou (l.) und Christoph Rainer (M.) trafen je doppelt, Stefanos Bavas freute sich mit. © dr

Der SV Planegg-Krailling startet mit einem Ausrufezeichen in die Testspielphase. Fünf Tore erzielte der Kreisligist und machte Coach Eisgruber happy.

Krailling – Nicht nur mit dem Ergebnis von 5:3 war Manuel Eisgruber nach dem ersten Testspiel des Jahres gegen den SC Oberweikertshofen II zufrieden. „Es war ein sehr gutes Spiel, hat mir sehr gut gefallen“, so der Coach des SV Planegg-Krailling über das Duell der beiden Kreisligisten.

Insbesondere in der ersten Halbzeit merkte man den Planeggern nicht an, dass sie dieser Tage ganz schön von Corona gebeutelt sind. Im Training standen Eisgruber zuletzt nicht viele Spieler zur Verfügung, und auch für das Heimspiel gegen den SCO konnte er nur auf 13 Kicker zurückgreifen, darunter Neuzugang Nikola Banjac (vom TSV Sauerlach). Der kleine Kader steigerte sich aber von Minute zu Minute. Christoph Rainer (2) und Muhammad Korodowou, die beide zuvor schon Chancen vergeben hatten, schossen eine 3:0-Pausenführung für den SVP heraus. „Offensiv waren wir sehr kreativ und stark“, lobte Eisgruber. Auch die Balleroberungen in des Gegners Hälfte sagten ihm zu.

Mit der Arbeit nach vorne war der Trainer in der zweiten Hälfte ebenfalls zufrieden. Defensiv lief es nach einer Systemumstellung nicht ganz rund bei den Schwarz-Blauen. Das sei aber nicht schlimm, so Eisgruber, schließlich stehe das Team noch am Anfang des Lernprozesses für das neue Spielsystem. Zudem agierten die Gäste, die zur Pause sechs neue Spieler gebracht hatten, nun mit deutlich aggressiverem Pressing und kamen nach knapp einer Stunde per Foulelfmeter zum 1:3. Korodowou stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Das nächste Tor des SCO beantwortete Planeggs Tobias Halfmann mit dem 5:2, ehe Oberweikertshofen in der letzten Minute den Schlusspunkt setzte. (mg)