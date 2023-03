„Überragend“: SV Planegg-Krailling II düpiert Spitzenreiter

Von: Stefan Reich

Pero Januzovic: Der Trainer des SVP war mehr als nur zufrieden. © Fupa

Trainer Pero Januzovic sparte nicht mit Lob nach dem 3:1-Erfolg seiner Mannschaft am Sonntag. „Überragend“ nannte er die Vorstellung des SV Planegg-Krailling II.

Planegg – Schließlich hatte der gerade den Tabellenführer der Kreisklasse 3 geschlagen, der zuvor zwölf Spiele in Serie nicht verloren hatte. Doch die Planegger Gastgeber ließen dem NK Dinamo kaum Platz, sich zu entfalten. „Und dann haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagte Januzovic.

Nach einer Viertelstunde traf Costantino Galletti nach einer Ecke zum 1:0. Und kurz nach Beginn der zweiten Hälfte, „mitten hinein in die Drangphase von Dinamo“, wie Januzovic beobachtet hatte, traf der SVP erneut. Torschütze war Alexander Gareis, der schon in der ersten Hälfte eine gute Gelegenheit gehabt hatte. Zwölf Minuten später sorgte Nick Pretzsch dann mit dem 3:0 für die Entscheidung. „Damit war der Deckel drauf“, sagte Januzovic, der gestand, dass er mit so einem Ergebnis gegen diesen Gegner nicht gerechnet hatte. „Die ganze Mannschaft hat nach hinten kompakt gearbeitet, das hat funktioniert wie ein Uhrwerk“, so der Trainer. Das 3:1 in der 84. Minute konnte sein wohlwollendes Urteil nicht mehr trüben. „Da waren wir halt schon etwas unaufmerksam“, stellte er lapidar fest.

Die ursprüngliche Aufgabe für die Saison, den Abstieg zu vermeiden, hat der SVP längst erledigt und sich mit inzwischen 31 Punkten in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. „Jetzt schauen wir weiter von Spiel zu Spiel“, sagte Januzovic am Sonntag. „Ich hoffe, dass wir die Leistung stabilisieren können und mit der Rückkehr unserer Langzeitverletzten in den nächsten Wochen einen noch etwas breiteren Kader haben.“

SV Planegg-Krailling II – NK Dinamo 3:1 (1:0)

SV Planegg-Krailling II: Welsch; Opitz, Lazarevic, Lorenz, Galletti, Reitmayr, Si.Gerner, Gareis, Arbutina, Pretzsch, Grillenberger; Kajtazaj, Darbahani, Makaba, Sapia

Tore: 1:0 Galletti (35.), 2:0 Gareis (51.), 3:0 Pretzsch (63.), 3:1 Pticar (84.)