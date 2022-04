SV Planegg-Krailling verlängert mit Eisgruber & Januzovic - „Entscheidung nicht schwergefallen“

Von: Michael Grözinger

Steht auch nächstes Jahr an der Seitenline der ersten Elf: Manuel Eisgruber © DAGMAR RUTT

Der SV Planegg-Krailling verlängert vorzeitig die Verträge der Trainer seiner beiden Herrenmannschaften. Unklarheiten gab es bei den Verhandlungen keine.

Krailling – Für Martin Woytalla war die Sache schnell klar: „Wir sind vor der Saison einen neuen Weg gegangen und brauchen jetzt Kontinuität“, sagt der Sportliche Leiter der Fußballer des SV Planegg-Krailling. Daher suchte er bereits früh im Jahr den Kontakt zu seinen beiden Cheftrainern, Manuel Eisgruber (33) von der ersten Mannschaft und Pero Januzovic (43) von der Reserve, um mit ihnen über eine Verlängerung der Verträge zu sprechen. Mit Erfolg: Beide wollen auch in der kommenden Saison 2022/23 beim SVP an der Seitenlinie stehen.

Alles in allem seien die Gespräche problemlos vonstattengegangen, teilt Woytalla mit – die Trainer bestätigen das. „Die Entscheidung ist mir nicht schwergefallen“, sagt Eisgruber. „Ich fühle mich pudelwohl in Planegg.“ Auch Januzovic hat an seinem aktuellen Verein wenig auszusetzen. „Das so früh zu klären, finde ich prinzipiell super. Aber ich mache keine Schnellschüsse, deswegen wollte ich schon ein wenig Bedenkzeit haben“, sagt der Coach. Letztlich ließ aber auch er die Vereinsverantwortlichen nicht allzu lange zappeln.

Damit kann der SVP frühzeitig in die Planung der neuen Spielzeit einsteigen – und zwar unabhängig von der Liga der jeweiligen Mannschaft. Das stellen alle Beteiligten klar. Die Erste kämpft in der Kreisliga noch um den Aufstieg, musste allerdings zuletzt ordentlich Federn lassen. Aktuell fehlen acht Punkte auf Rang drei, der möglicherweise zum Einzug in die Relegation berechtigt. Es ist der letzte Strohhalm für die ambitionierten Planegger.

Die Zweite rangiert in der Kreisklasse seit vergangenem Wochenende wieder hauchdünn vor der Abstiegszone – allerdings punktgleich mit dem Relegationsplatz. „Der Nichtabstieg wäre die Kirsche auf der Sahne“, sagt Januzovic. Doch auch in der A-Klasse würde er der SVP-Reserve erhalten bleiben. „Ich war ja vor zwei Jahren schon auf dem Weg in die Rente. Aber es macht Spaß, das Feuer ist momentan wieder entfacht“, stellt er klar. Auch das Vereinsleben an der Hofmarkstraße gefällt dem 43-Jährigen gut. „Die Jungs bleiben nach den Spielen sitzen“, erklärt er.

SV Planegg-Krailling: Eisgruber und Januzovic loben den Klub in den höchsten Tönen

Für Eisgruber spielte das gute Vereinsgefüge ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung zu verlängern. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut und auch die Perspektive“, sagt der ehemalige Regionalliga-Spieler. Er glaubt an die Qualität seiner Mannschaft und hofft auf noch mehr Verstärkung aus der „super ausgebildeten“ (Eisgruber) eigenen A-Jugend im kommenden Jahr. „Wir müssen die Strukturen anpassen und die Jugend frühzeitig ins Training einbauen“, so der 33-Jährige. Im Optimalfall noch heuer, ansonsten aber in der neuen Saison soll es mit der Bezirksliga-Rückkehr klappen.

Das hofft auch Woytalla. „Wir sind zufrieden mit der Arbeit unserer Trainer. Der Neuaufbau ist getan, spätestens nächste Saison wollen wir die Früchte ernten“, sagt der Sportliche Leiter. Konkret spricht er vom Aufstieg der Ersten in die Bezirksliga und dem Etablieren der Reserve in der Kreisklasse. Am liebsten mit Manuel Eisgruber und Pero Januzovic an der Seitenlinie. (Michael Grözinger)