SV Planegg-Krailling ersatzgeschwächt: Lelleck muss basteln

Große Personalprobleme zu Saisonbeginn

von Redaktion Starnberg schließen

Vor seinem ersten Heimspiel in der neuen Kreisliga-Saison ist der SV Planegg-Krailling noch längst nicht dort, wo er sein möchte.

Krailling – Vergangenes Wochenende wurde dies auswärts beim TSV Großhadern deutlich, als die Blau-Schwarzen mit 0:3 unterlagen. Am Sonntag soll nun zu Hause gegen den SV München Laim die Wende folgen, obwohl sich die Kadersituation seither kaum verändert hat (15 Uhr, Hofmarkstraße).

Bereits im Trainingsbetrieb unter der Woche zeigte sich die Planegger Personalproblematik. „Uns fehlen im Moment 16 Spieler aus dem gesamten Kader“, klagt Chefcoach Michael Lelleck. So muss er gemeinsam mit Co-Trainer Tim Görlitz, der in diesen Wochen die Reserve betreut, austüfteln, wie beide Teams am Wochenende eine schlagkräftige Elf aufs Feld bringen sollen. Fest steht bisher nur, dass Maximilian Sedlmair und David Velickovski aus der Zweiten ins Kreisliga-Aufgebot rücken. Filip Vnuk, der gegen Großhadern verletzt ausgewechselt werden musste, fehlt hingegen komplett.

Dass am Sonntag mit Laim ein Absteiger aus der Bezirksliga auf den SVP wartet, macht das Unterfangen nicht einfacher, obwohl die Münchener ihre ersten beiden Partien verloren. „Ich erwarte einen starken Gegner“, sagt Lelleck. „Aber ich möchte dieses Spiel dringend gewinnen, damit wir noch einigermaßen gut starten.“ jr