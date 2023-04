Doppelpack in acht Minuten: Moriz van Boyen entscheidet Spiel für SV Planegg-Krailling

Von: Tobias Gmach

Zwei Tore innerhalb von acht Minuten: SVP-Linksaußen Moriz van Boyen (vorne) war am Samstag gegen Hertha München gut aufgelegt. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Der Merkur hatte ihn nicht zu unrecht in der Vorberichterstattung in den Fokus gerückt: Mit zwei Toren innerhalb von acht Minuten trug Moriz van Boyen maßgeblich zum Erfolg des SV Planegg-Krailling am Samstag bei.

Planegg – Mit 2:0 gewann das Team von Trainer Andreas Budell gegen den FC Hertha München. Damit bleibt der SVP in der Rückrunde der Kreisliga 2 ungeschlagen. Neben Linksaußen van Boyen sollte eine taktische Umstellung in der Halbzeitpause gewinnbringend sein. Nachdem seine Mannschaft in Hälfte eins zwar dominant aufgetreten war, jedoch wenige zwingende Schüsse aufs Hertha-Tor gebracht hatte, forderte Coach Budell „mehr Tiefe“ im Spiel. „Wir wollten Stefanos Bavas öfter hinter die Mittelfeldkette bringen.“ Der Kapitän war es dann auch, der das 1:0 in der 61. Spielminute mit einem „schönen Querball“ (Budell) auflegte. Van Boyen stand am zweiten Pfosten und vollstreckte. Ins lange Eck schob der Offensivmann das Leder kurz darauf. Diesmal war Ricardo Wassermann der Vorbereiter: Er spielte einen Diagonalball genau zwischen Außen- und Innenverteidiger – und vorne spielte van Boyen seine Schnelligkeit aus.

Hertha verteidigte laut SVP-Trainer Budell zwar sehr diszipliniert, sei aber selten überhaupt vors Planegger Tor gekommen. Das Ergebnis geht so wohl in Ordnung, denn auch die Planegger hatten kaum größerer Möglichkeiten auf dem heimischen Kunstrasen. In der ersten Halbzeit kam Martin Bauer nach einem Standard aussichtsreich zum Kopfball, nach der Pause bekam Stefan Suchanke laut seinem Trainer nicht genügend Druck hinter den Ball. Unter dem Strich bleibt ein weiterer Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. (gma)

SV Planegg-Krailling – FC Hertha München 2:0 (0:0)

SV Planegg-Krailling: Krost; Empl, Wassermann, Grillenberger, Bavas, Würstl, Khazali, Wiebke, Egger, van Boyen, Bauer; Eingewechselt: Velickovski, Wallner, Orso, Capek, Suchanke.

Tore: 1:0, 2:0 Moriz van Boyen (61., 69.)