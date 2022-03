Bei der Trainer-Rückkehr zum Siegen verdammt: SV Planegg muss gegen Hajduk Personalsorgen trotzen

Von: Michael Grözinger

Der Chefdirigent ist zurück: Manuel Eisgruber, Trainer des SV Planegg-Krailling, hat seine Corona-Infektion überstanden und steht gegen Hajduk wieder an der Seitenlinie. © Dagmar Rutt

Er ist kein guter Distanz-Trainer: Manuel Eisgruber, Coach des SV Planegg-Krailling, ist froh, dass er wieder an der Seitenlinie steht, anstatt aus der Ferne mitzufiebern.

Planegg – Natürlich vertraut Manuel Eisgruber seinem Co-Trainer Andreas Budell. Trotzdem ist der Chefcoach des SV Planegg-Krailling froh darüber, im kommenden Kreisliga-Spiel am Samstag, 15.30 Uhr, bei N.K. Hajduk München (Heinrich-Wieland-Straße) auch wieder selbst an der Seitenlinie stehen zu dürfen.

Liveticker in Quarantäne: „Man schaut die ganze Zeit aufs Handy“

Die ersten zwei Punktspiele seiner Fußballer in diesem Jahr verpasste Eisgruber wegen seiner Corona-Infektion und stellte dabei fest: Er ist kein guter Distanz-Trainer. „Ich kann mich während des Spiels nicht wirklich zurücklehnen“, sagt der Coach mit Blick auf die beiden Begegnungen, die er in der heimischen Quarantäne verbringen musste.

Da es an der Hofmarkstraße nicht das nötige Equipment für eine Videoübertragung gibt, war Eisgruber auf Liveticker seiner Spieler und Vereinskollegen vor Ort sowie kurze Informationstelefonate angewiesen. „Man schaut die ganze Zeit aufs Handy“, berichtet er. Zwar hatte er sich im Vorfeld mit Budell über Taktik und mögliche Auswechslungen abgestimmt, letztlich saß der Cheftrainer aber machtlos herum.

Kreisliga 2: SV Planegg braucht gegen N.K. Hajduk dringend nächsten Sieg

Insbesondere am vergangenen Sonntag, als es ihm gesundheitlich wieder gut ging, fieberte der 33-Jährige bei jeder Standardsituation aus der Ferne mit und drückte die Daumen – mit Erfolg: Mit dem 4:2-Sieg gegen die DJK Pasing leistete der SVP ein wenig Wiedergutmachung für das bittere 0:3 zum Jahreseinstieg gegen den FC Hellas sieben Tage zuvor. So sind die Planegger zumindest noch einigermaßen in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Damit das auch so bleibt, brauchen die Schwarz-Blauen gegen Tabellennachbar Hajduk zwingend den nächsten Sieg. „Das Spiel müssen wir gewinnen“, stellt Eisgruber vor seinem Trainerdebüt in diesem Jahr klar. Mut macht ihm das Hinspiel, das der SVP klar mit 4:1 für sich entscheiden konnte.

Eisgruber: Keine tollen Vorzeichen - aber Hauptsache am Spielfeldrand dabei

Allerdings sieht die Personallage am Samstag deutlich mauer aus als Mitte November. Nicht nur, dass mit Patrick Ochsendorf (Rotsperre) und Bojan Tanev (Vereinswechsel) die beiden damaligen Doppeltorschützen diesmal nicht zur Verfügung stehen, auch verglichen mit der Vorwoche muss der Aufstiegsaspirant einen personellen Dämpfer hinnehmen: Ricardo Wassermann, einer der Besten gegen Pasing, zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu, Fabian Egger fällt beruflich aus, und Alexandros Takiris ist krank. Josefalan Jassim und Tobias Halfmann sind zudem angeschlagen, sollen aber dennoch auflaufen.

„Es sind nicht die besten Vorzeichen“, gibt Eisgruber zu, der jüngst seinen Vertrag als Trainer des SV Planegg-Krailling um ein Jahr verlängert hat (siehe unten). Mit Michael Würstl und Simon Gerner zieht der Coach für Samstag zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kreisliga-Kader hoch. Trotz der happigen Personalsituation freut er sich. Schließlich ist alles besser, als die Partie auf der Couch im Liveticker verfolgen zu müssen.

SV Planegg-Krailling verlängert mit Eisgruber und Januzovic

Der SV Planegg-Krailling ist mit der Arbeit seiner Herren-Fußballtrainer offensichtlich zufrieden. Obwohl sowohl erste als auch zweite Mannschaft aktuell vom jeweiligen Saisonziel zumindest ein Stückchen entfernt sind, hat der Verein die Übungsleiterverträge mit den beiden Cheftrainern – Manuel Eisgruber beim Kreisliga-Team und Pero Januzovic bei der Kreisklasse-Reserve – um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte Martin Woytalla, Sportlicher Leiter der SVP-Fußballer, am Freitagnachmittag mit.

