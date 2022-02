„Da fällt für uns die Entscheidung“: SV Planegg muss im März abliefern

Von: Michael Grözinger

Neuzugang für die Offensive – und im März wohl dringend benötigt: Planeggs Nikola Banjac (r.). © Dagmar Rutt

Trainer Manuel Eisgruber ist sich sicher: Der März wird der entscheidende Monat für den SV Planegg-Krailling. Bleibt er im Rennen um die Bezirksliga?

Planegg – Auch wenn die Formulierung mittlerweile plattgetreten ist, in diesem speziellen Fall ist es definitiv passend, von einem Monat der Entscheidung zu sprechen. Gemeint ist der März – und entscheidend wird er für den SV Planegg-Krailling in der Fußball-Kreisliga. Vier Spiele stehen für den Tabellenvierten zum Wiedereinstieg in den Punktspielbetrieb nach der Winterpause an.

Der SVP trifft auf den FC Hellas (5.), die DJK Pasing (3.), auf N.K. Hajduk (6.) und zu guter Letzt den FC Wacker (1.). Gegen den zweitplatzierten FC Neuhadern hat Planegg bereits beide Saisonspiele absolviert. Ab April treffen die Würmtaler also – mit Ausnahme des Nachholspiels gegen Pasing (6. April) – nur noch auf Teams zwischen den Tabellenplätzen sieben und 15. Ein sehr machbares Restprogramm.

Es wird also aller Voraussicht nach schon im März klar, ob der SVP in diesem Jahr bis zum Schluss um den Bezirksliga-Aufstieg mitspielen kann. „Da fällt für uns die Entscheidung“, sagt auch Trainer Manuel Eisgruber. Haben die Schwarz-Blauen Anfang April noch Tuchfühlung zu den ersten beiden Plätzen, sieht es gut aus für die ersehnte Rückkehr in die siebthöchste Spielklasse. Dafür braucht es aus den vier Spitzenspielen mutmaßlich mindestens sieben Punkte – eher neun bis zwölf. Lässt Planegg im März der Entscheidung zu viele Federn, etwa mit Niederlagen gegen Pasing und Wacker, dürfte es das schon gewesen sein – und es droht eine Restsaison ohne echte Ambitionen. „Dann spielen wir um die goldene Ananas“, sagt Eisgruber.

Mit der Vorbereitung in den vergangenen Wochen ist er trotz der drei Siege aus drei Spielen nur bedingt zufrieden. „Auf dem Platz ist es wirklich top, spielerisch müssen wir uns nicht verstecken“, so der Coach. Unter anderem schlug der SVP Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen. „Da war kein Klassenunterschied zu sehen.“ Nicht einverstanden ist Eisgruber aber mit der Trainingsbeteiligung. „Die ist unterirdisch“, schimpft er. Zwar habe sein Team während der ganzen Vorbereitung mit Corona-Fällen zu kämpfen gehabt, doch darüber hinaus fehlte ihm bei dem einen oder anderen der nötige Antrieb, die Einheiten zu besuchen. „Kräftemäßig müssen wir dann schauen“, sagt Planeggs Trainer hinsichtlich der durchgetakteten Restsaison mit nur noch einem freien Wochenende und insgesamt 14 Kreisliga-Spielen von Anfang März bis Ende Mai.

Bei diesen Belastungen dürfte es auch auf einen breiten Kader ankommen. Mit Nikola Banjac (24) holte der SVP einen weiteren Offensivspieler von Kreisligist SK Srbija München an die Hofmarkstraße. Er soll zumindest ein wenig den Abgang von Bojan Tanev zu Landesligist TSV Gilching-Argelsried kompensieren. Selbiges gilt für Christoph Rainer und Stefan Popov, die Eisgruber aus dem im Winter ebenfalls vergrößerten Kader der zweiten Mannschaft hochgezogen hat. Gemeinsam mit Muhammad Korodowou bildete Rainer zuletzt in den Testspielen ein starkes Sturmduo.

Ein guter Angriff wird im März der Entscheidung auch vonnöten sein, denn neben dem Abgang von Planeggs zweitbestem Torjäger Tanev (6 Tore) fällt mit Patrick Ochsendorf der erfolgreichste SVP-Schütze (14) wegen seiner Rotsperre in den ersten drei Spielen nach dem Winter aus. Als weitere Offensiv-Maßnahme soll Kapitän Stefanos Bavas von der Sechs ein wenig nach vorne rutschen, Rückkehrer Ricardo Wassermann dürfte dafür seinen Part im defensiven Mittelfeld neben Maximilian Hartmann übernehmen. Dort könnte auch der neue Allrounder Florian Sellinger auflaufen, der ein Zweitspielrecht beim Kreisligisten hat. Der 23-jährige Franke weilt am Wochenende aber meist in der Heimat.

Wer auch immer die Tore beim SV Planegg-Krailling schießen soll – fallen müssen sie in jedem Fall, wenn bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei (ein Spiel weniger) in Richtung Aufstieg noch etwas gehen soll. Auch die Meisterschaft hat Coach Eisgruber bei zehn Punkten Rückstand auf Wacker und mit einem Spiel mehr in der Hinterhand noch nicht ganz abgeschrieben: „Da ist schon noch was möglich. Wir können uns nur selber schlagen.“ Vor der Winterpause machte der SVP das allerdings ein bisschen zu oft. (mg)

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV Planegg-Krailling – SC Olching abg., FSV Pfaffenhofen – SV Planegg-Krailling abg., SV Planegg-Krailling – SC Oberweikertshofen II 5:3, SC Pöcking-Possenhofen – SV Planegg-Krailling 2:3, SV Planegg-Krailling – TSV Markt Indersdorf 3:1, SV Planegg-Krailling – FC Rot-Weiß Oberföhring (Samstag, 26. Februar, 14 Uhr)

Erstes Pflichtspiel: FC Hellas München – SV Planegg-Krailling (Sonntag, 6. März, 12.45 Uhr)