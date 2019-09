SV Planegg-Krailling: Aufstiegsfavorit kassiert Rückschlag zum Auftakt

0:3-Niederlage gegen TSV Großhadern

von Michael Grözinger schließen

Michael Lelleck hat es fast schon angekündigt. „Wenn wir verlieren, ist das kein Weltuntergang“, hatte der Trainer des SV Planegg-Krailling vor dem Gastspiel beim TSV Großhadern verlauten lassen.

Planegg – Wohl auch, um die Fallhöhe des selbst ernannten Titelanwärters bei einer Niederlage gleich im ersten Spiel so gering wie möglich zu halten. Dass der SVP den heimstarken Hausherren bei der 0:3-Pleite dann aber so wenig entgegenzusetzen hatte, hätte Lelleck wohl auch nicht gedacht. Der Planegger Trainer attestierte nach dem Abpfiff keinem seiner Spieler, an diesem Tag seine Leistung gebracht zu haben. „Bei uns hat heute nichts gestimmt“, schimpfte Lelleck.

Selbstbewusst hatte Planegg vor der Saison sein Ziel formuliert, die Kreisliga 2 auf Tabellenplatz eins abzuschließen und damit ohne den Umweg Relegation in die Bezirksliga zurückzukehren. Dass dies nicht gänzlich ohne Rückschläge funktionieren würde, war zwar zu erwarten gewesen. Der erste Nackenschlag kam für den SVP nun aber doch sehr früh. In der – zugegebenermaßen wenig aussagekräftigen – Momentaufnahme liegen die Würmtaler statt ganz oben in der Tabelle fast ganz unten auf dem vorletzten Platz. Mit Bezirksliga-Absteiger SV Laim sowie dem letztjährigen Drittplatzierten FC Neuhadern hat Planegg zudem gleich die nächsten schweren Brocken vor der Brust. Folgen in diesen beiden Heimspielen weitere Fehltritte, muss der SVP seine Ziele für die Saison wohl noch mal überdenken.