Probleme beim SV Planegg: Abgänge von Leistungsträgern und durchwachsene Vorbereitung

Von: Michael Grözinger

Wir müssen die ersten Spiele abwarten, dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. SVP-Trainer Manuel Eisgruber © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der SV Planegg-Krailling relativiert seine Ambitionen. Die aktuelle Situation lässt die eigentlich so großen Hoffnungen unrealistisch erscheinen.

Krailling – 2022/23 sollte die Saison des SV Planegg-Krailling werden. Bereits vor der vergangenen Spielzeit hatten die Verantwortlichen den Aufstieg des Fußball-Kreisligisten in die Bezirksliga spätestens für diese Runde als Ziel ausgegeben. Im April dieses Jahres verkündete der SVP, der noch mitten im Aufstiegskampf steckte, die Rückkehr von Ex-Kapitän Martin Bauer im Sommer, der inzwischen Spielführer bei Bayernligist SV Pullach war.

Auch als den Planeggern der Aufstieg im Frühsommer misslang, schienen die Vorzeichen für die kommende Saison optimal – doch dann kam die Sommerpause mit Abgängen einiger Leistungsträger sowie die mäßig erfolgreiche Vorbereitung. Und auf einmal spricht an der Hofmarkstraße unmittelbar vor dem Saisonstart am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring niemand mehr vom Aufstieg.

Insgeheim träumt der eine oder andere Planegger sicher davon, auch in dieser Spielzeit ganz oben mitmischen und am Ende die Rückkehr in die Bezirksliga feiern zu können. Aber Chefcoach Manuel Eisgruber ist ehrlich: „Wir haben kein großes Saisonziel.“ Er wolle mit seiner Mannschaft „bestmöglich vorne mitspielen“, sagt der 33-Jährige. „Wir müssen die ersten Spiele abwarten, dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr.“ Gleich zum Start gegen Oberföhring erwartet er ein enges Spiel. „Zum Auftakt gegen Aufsteiger zu spielen, ist immer schwierig, weil Aufsteiger meistens eine gewisse Euphorie mitnehmen“, sagt Eisgruber. Trotzdem traut er seinem Team den Sieg zu.

Dass die Planegger noch gewinnen können, bewiesen sie in der Generalprobe beim TSV Allach 09 (4:1-Sieg). Besonders für den Kopf war dieser Erfolg sehr wichtig, schließlich hatte der SVP seine fünf vorangegangenen Vorbereitungspartien allesamt verloren und war saisonübergreifend acht Spiele in Folge sieglos geblieben.

Wenngleich Fußballtrainer nicht müde werden zu betonen, dass Ergebnisse in der Vorbereitung zweitrangig sind, gibt Planeggs Co-Trainer Andreas Budell zu: „Ich will auch die Testspiele gewinnen.“ Eisgrubers rechte Hand vertrat den krankgeschriebenen Chefcoach in der zweiten Hälfte der Vorbereitung. Auch gegen Oberföhring wird Budell noch einmal der Hauptverantwortliche der Schwarz-Blauen sein, ehe Eisgruber vermutlich am zweiten Spieltag wieder mit von der Partie sein kann.

Mit der Vorbereitung sind beide Trainer alles in allem nicht zufrieden. Eisgruber spricht von „extrem schlechter Trainingsbeteiligung“ und „starken Abstimmungsproblemen“ gerade zu Beginn der Vorbereitung. Mit den Leistungen im Training ist Budell hingegen zufrieden. Rund um den harten Kern von zehn bis zwölf Leuten, der fast immer anwesend war, sei die Trainingsqualität sehr gut gewesen. Daher will der Co-Trainer die Vorbereitung auch nicht komplett verteufeln. Zumal man der komplett umgekrempelten Mannschaft mit jeweils rund zehn Abgängen und Neuzugängen eine gewisse Findungsphase zugestehen muss. Dennoch: 13 bis 15 Spieler pro Training seien zu wenig bei einem Potenzial von 25 Feldspielern und zwei Torhütern, sagt Eisgruber. Und auch Budell moniert: „Wir konnten in der Vorbereitung nicht ein einziges Mal mit unserer Bestaufstellung spielen.“ Das wird auch zum Auftakt nicht anders sein. Gegen Oberföhring fehlen unter anderen Moritz van Boyen, David Velickovski, Manuel Capek und Dominik Bloch.

Immerhin zählen mit Sven Krost und Neuzugang Mihael Rako (zuletzt SC Pöcking-Possenhofen) in dieser Saison zwei Keeper zum festen Aufgebot des SVP. „Das ist ein deutlicher Pluspunkt zu letzter Saison“, sagt Budell. (mg)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: VfR Garching – SV Planegg-Krailling 14:0, SC Maisach – SV Planegg-Krailling 3:2, SC Pöcking-Possenhofen – SV Planegg-Krailling 4:3, TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Planegg-Krailling 3:0, SV Sulzemoos – SV Planegg-Krailling 5:3, TSV Allach 09 – SV Planegg-Krailling 1:4

Saisonstart: Sonntag, 21. August, 15 Uhr, SV Planegg-Krailling – FC Rot-Weiß Oberföhring