Die Chance auf die Relegation lebt: SV Planegg-Krailling verkürzt den Abstand auf Platz drei

Teilen

Kopfballstark: Patrick Ochsedorf machte das 4:0. © Rutt

Mit einem klaren 4:0 im Nachholspiel beim SV Lochhausen am Ostermontag hat der SV Planegg-Krailling seine Minimalchance auf Platz drei und die Aufstiegsrelegation gewahrt.

Planegg – Weil der aktuelle Drittplatzierte FC Hellas am Osterwochenende in Neuhadern verlor, beträgt der Rückstand noch vier Punkte. Und voraussichtlich kommen nachträglich drei weitere Zähler dazu.

Denn bereits am Samstag hatten die Planegger den Herakles SV München empfangen. Das Spiel war eine Pflichtaufgabe. Die Gäste rangieren mit nur einem Punkt und über 100 Gegentoren am Tabellenende. Bereits nach einer halben Stunde stand es 7:0 für den SVP. „Herakles ist nur mit neun Spielern angereist. Nach der Halbzeitpause sind sie nicht mehr aus der Kabine gekommen“, schildert Planeggs Trainer Manuel Eisgruber die Geschehnisse vom Samstag. Somit haben die Planegger die Punkte, die ihnen am grünen Tisch zugesprochen werden dürften, noch nicht auf dem Konto.

Trotz des erfolgreichen Wochenendes muss viel zusammenkommen, damit der SVP in die Relegation einzieht. Einiges davon hat das Team nicht selbst in der Hand. Aber zumindest der vorläufige Sprung auf Rang drei scheint am kommenden Wochenende möglich. Verliert Hellas gegen Spitzenreiter Wacker und bekommt Planegg die drei Punkte aus dem Herakles-Spiel zugesprochen, dann reicht dafür ein eigener Sieg. Gegner ist wieder der SV Lochhausen, mit dem der SVP am Montag so gar keine Mühe hatte.

„Spielerisch waren wir ganz klar überlegen“, sagt Eisgruber. „In der zweiten Halbzeit hatten wir noch viele weitere Torchancen.“ Den ersten Treffer leitete Leonardo Pfleiderer mit einem Diagonalball hinter die gegnerische Kette ein. Josefalan Jassim schlug eine Flanke, die Christoph Rainer zum 1:0 für Planegg verwertete (32.). Fünf Minuten später traf Tobias Halfmann sehenswert zum 2:0, nachdem er 25 Meter vor dem Lochhauser Tor den Ball selbst erobert und einen Gegner ausgedribbelt hatte.

Im zweiten Durchgang dauerte es eine Viertelstunde bis zum ersten Treffer. Nach einer Planegger Ecke gelangte der Ball zu Stefanos Bavas. Sein Schuss aus dem Rückraum wurde noch unhaltbar abgefälscht (59.). Das 4:0 erzielte nur vier Minuten später Patrick Ochsendorf per Kopf nach einer Ecke. Erst danach kamen auch die Gastgeber zu ihrer einzigen Torchance. Doch Planeggs Torwart Sven Krost hielt glänzend und konnte auch den Nachschuss abwehren. (sr)

SV Lochhausen – SV Planegg-Krailling 0:4 (0:2) SVP: Krost; Sturm, Pfleiderer, Jassim (83. Wassemann), Rainer (73. Egger), Hartmann, Bavas (C), Korodowou, Memet, Halfmann (39. Ojoye), Ochsendorf.

Tore: 0:1 Rainer (32.), 0:2 Halfmann (37.), 0:3 Bavas (59.), 0:4 Ochsendorf (83.)