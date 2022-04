SV Planegg-Krailling: Ungewohnte Luxussituation - Nur zwei Spieler fehlen gegen Lochhausen

Von: Michael Grözinger

Teilen

Einen „Pflichtsieg“ erwartet SVP-Trainer Manuel Eisgruber von Stefanos Bavas (l.) und Kollegen gegen Lochhausen. © dr

Gegen den vom Abstieg bedrohten SV Lochhausen München muss Planegg-Trainer Manuel Eisgruber mit Otavio Eugenio und Tobias Halfmann nur auf zwei Spieler verzichten.

Planegg – Manuel Eisgruber muss selbst ein wenig schmunzeln. Seit der 33-Jährige im Sommer sein Amt als Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Planegg-Krailling angetreten hat, kann er sich an kein Spiel erinnern, in dem er so sehr aus dem Vollen schöpfen konnte wie an diesem Sonntag. Zählte der Coach sonst wahlweise zwischen fünf und in harten Zeiten auch mal an die zehn Ausfälle für die Partien auf, kommt er für das Heimspiel gegen den SV Lochhausen (15 Uhr, Hofmarkstraße) gerade mal auf zwei: der langzeitverletzte Otavio Eugenio und Tobias Halfmann, der angeschlagen pausieren wird. Bei der aktuellen Personallage kann er sich das problemlos erlauben.

Kommt Eisgruber nun bei der Zusammenstellung seines Kaders und seiner Startelf in die Bredouille bei dieser ungewohnten Qual der Wahl? „Das ist kein Problem“, sagt Planeggs Trainer. Zumal aktuell ein paar Spieler nach Verletzungen noch Trainings- und Fitnessrückstand aufwiesen. Etwa Nikola Banjac, der deshalb am Wochenende der zweiten Mannschaft des SVP im Kreisklasse-Kellerduell gegen Waldeck-Obermenzing II aushelfen wird. Ebenso Philip Sterr, der sich nach seinem Einsatz für die Reserve (Sonntag, 12.45 Uhr) noch bei der Ersten als Joker auf die Bank setzt. Mit 16 Mann geht Planegg das Projekt „Pflichtsieg“ (Eisgruber) gegen Lochhausen an, sodass bei fünf möglichen Einwechslungen theoretisch jeder anwesende Fußballer auch Spielzeit bekommen kann. „Wenn es sich anbietet, nehme ich vielleicht auch mal 17 oder 18 mit“, kündigt der SVP-Coach an. „Aber so ist es ausreichend. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zweite schauen.“

SV Planegg-Krailling: Gegen den SV Lochhausen München muss der Kreisligist „nur“ auf zwei Spieler verzichten

Während die Reserve um den Ligaverbleib kämpft, möchte der Kreisligist seine Spielklasse liebend gerne verlassen – nach oben. Im Fernduell mit dem FC Hellas um den mutmaßlichen Relegationsplatz drei kann sich Planegg keinen Ausrutscher mehr leisten. „Klar müssen wir zu Hause gegen einen Abstiegskandidaten gewinnen“, sagt Eisgruber. Er macht sich dahingehend aber auch wenige Sorgen. Zu einseitig gestaltete sich das Hinspiel, das noch nicht mal eine Woche her ist: Am Ostermontag setzten sich die Schwarz-Blauen klar und deutlich mit 4:0 beim SVL durch.

Mit einem weiteren Sieg am Sonntag könnte der SVP die Griechen gehörig unter Druck setzen und im Optimalfall bis auf zwei Punkte heranrutschen – bei einem Spiel weniger. Vorausgesetzt, dass Hellas im Spitzenspiel gegen Tabellenführer FC Wacker am Freitagabend Punkte liegen gelassen hat (zu Redaktionsschluss noch nicht beendet). (Michael Grözinger)