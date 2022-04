„Mega-Enttäschung“: SV Planegg patzt gegen Laim - Sechs-Punkte-Woche futsch

Von: Tobias Gmach

Zu wenige spielerische Lösungen fand der SV Planegg-Krailling um Florian Sellinger im Heimspiel gegen Laim. © Rutt

Einen herben Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz für die Bezirksliga erlitt der SV Planegg-Krailling.

Planegg – Das Team von Trainer Manuel Eisgruber ließ beim 1:1 daheim gegen den SV München-Laim zwei wichtige Punkte liegen. Der Coach hatte sich nach dem 2:0 in Pasing am Mittwoch eine Sechs-Punkte-Woche vorgenommen und sprach am Sonntag dementsprechend von einer „Mega-Enttäuschung“.

Der SVP geriet früh in Rückstand, in Minute neun gelang Ahmet Kamis das 1:0 für Laim. Nach einem – wie so oft in dieser Partie – langen Ball der Gäste. „Das müssen wir vorher dreimal wegverteidigen“, kommentierte Eisgruber. „Wir haben die Bälle zu oft springen lassen, sind zu selten gut ins Kopfballduell gekommen.“

Es sollte bis kurz nach der Pause dauern, ehe Planegg zurückkam. Patrick Ochsendorf vollendete einen Angriff über rechts zum 1:1. Danach sah Eisgruber seine Mannschaft dominierend, Stefanos Bavas traf den Pfosten, Florian Sellinger die Latte, und auch Ochsendorf hatte noch mal eine gute Aktion.

Insgesamt kam aber zu wenig vom SVP. Das bewertete auch Eisgruber so: „Wir waren spielerisch schwach, alles war zu ungenau und zu langsam.“ Auch das Aufbauspiel funktionierte nicht so, wie sich der Coach das wünschte. Und vorne habe man die Laimer nicht wirklich unter Druck gesetzt. Der eingewechselte Muhammad Korodowou sah dann auch noch eine gelb-rote Karte, die Eisgruber als „abenteuerlich“ bezeichnete. (gma )

SV Planegg-Krailling – SV München-Laim 1:1 (0:1) SVP: Krost; Empl (45. Takiris), Sturm, Jassim, Velickovski (85. Rainer), Hartmann, Bavas (C), Memet (75. Korodowou ), Sellinger, Capek, Ochsendorf.

Tore: 0:1 Kamis (9.), 1:1 Ochsendorf (49.); Geld-Rote-Karte: Muhammad Korodowou (SVP/92.).