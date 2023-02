Ordentlicher Auftakt ins neue Jahr für SV Planegg-Krailling – Debüts von Simunovic und Madunic

Von: Michael Grözinger

Gibt weiter die Richtung vor: Trainer Andreas Budell bekam nach der Übergangszeit das Vertrauen von den Verantwortlichen des SV Planegg-Krailling ausgesprochen. © Dagmar Rutt

Dass es für Fußball-Kreisligist SV Planegg-Krailling im ersten Testspiel nur zu einem 2:2 gegen den ESV München-Ost gereicht hat, ist für Andreas Budell kein Problem.

München – Zum einen, weil Planeggs Chefcoach in der Vorbereitung wie fast jeder Trainer kaum Wert auf Ergebnisse legt. Zum anderen wegen der Umstände. Der ESV spielt zwar aktuell zwei Ligen unter den Schwarz-Blauen, ist in der A-Klasse aber Tabellenführer und schon recht sicher als Kreisklassist in spe zu sehen.

„Bei uns haben einige Spieler noch nie so zusammengespielt, und wir hatten erst eine Woche Training“, führte Budell weitere Punkte aus, warum er den ersten Auftritt des Jahres „in Ordnung“ fand, bei dem die beiden Neuzugänge Zvone Madunic und Stipe Simunovic ihre Debüts feierten. Arbeiten muss der SVP in erster Linie an der Fitness und an der Abstimmung der Spieler untereinander. Die zu diesem Zeitpunkt glückliche Planegger Führung besorgte Fabian Egger (20.), der fortan wieder offensiver eingesetzt werden soll als in der Hinrunde, als er aus Personalgründen meist als Innenverteidiger ran musste.

In der Pause tauschte Budell sein halbes Team aus. In der Schlussphase kamen zuerst die Gäste zum Ausgleich, ehe Stefanos Bavas auf 2:1 stellte – jeweils per Foulelfmeter. Den Schlusspunkt setzte der ESV mit dem 2:2. Dass Niek Khazali nach dem Foul vor dem Strafstoß mit Gesichtsverletzung vom Krankenwagen abgeholt werden musste, überschattete die Schlussphase. (mg)