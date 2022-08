SV Planegg besiegt TSG: Danny Sturm verletzt raus - Einsatz im Derby wackelt

Danny Sturm vom SV Planegg verletzte sich am Oberschenkel. Foto: fupa © fupa

Wenn der Plan aufgeht, ist das immer beglückend für einen Trainer – vor allem, wenn er „nur“ ein Co-Trainer ist. So wie Andreas Budell vom SV Planegg-Krailling, der Manuel Eisgruber beim 2:1-Auswärtssieg gegen die TSG Pasing vertrat.

Planegg – Nach vielen Gegentoren in der Vorbereitung und drei Stück vergangene Woche gegen Oberföhring (3:3) setzte der SVP auf kontrollierte Defensive. „Wir wussten, dass Pasing eine gute Einheit ist, deshalb wollten wir selbst stabil und kompakt stehen“, berichtete Budell. Das gelang vor allem in der ersten Halbzeit gut. Planegg ließ nur eine wirkliche Chance zu. Selbst hatte das Team zwar auch nicht allzu viele, nutzte aber die beste: Martin Bauer tankte sich am Flügel durch, flankte, und Mittelstürmer Christoph Rainer köpfte den Ball ins Tor.

In der zweiten Hälfte wurde die Partie offener, es ergaben sich mehr aussichtsreiche Situationen auf beiden Seiten. Budell gefielen vor allem die ersten zehn Minuten seiner Mannschaft: „Wir haben viele Bälle gewonnen, nur die Konter dann nicht ideal ausgespielt.“ Ein schöner Diagonalball erreichte Noail Kado, dem der Ball anschließend leicht versprang. Kapitän Stefanos Bavas hatte zwei gute Chancen: Einmal schoss er drüber, einmal hielt Pasings Torwart (und ebenfalls Kapitän) Christian Krug gut. „Wir haben es in dieser Phase verpasst nachzulegen“, merkte Co-Trainer Budell leicht kritisch an.

Die Vorentscheidung gelang dem SVP in Minute 79. Rechtsaußen Jonas Näther vollendete einen Konter, der diesmal gut ausgespielt war. Pasing probierte es im Anschluss öfter mit langen Bällen, Luca Steinert traf allerdings nach einem abgefälschten Steilpass kurz vor Schluss zum 1:2. Eine wirkliche Zitterpartie war es aus SVP-Sicht laut Budell allerdings trotzdem nicht mehr. „Es ist nichts Größeres mehr passiert.“ Danny Sturm leider schon an diesem Tag: Angeschlagen ins Spiel gegangen, ging er mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel wieder heraus. Gut möglich, dass er im Derby gegen den TSV Gräfelfing am kommenden Sonntag fehlt. (gma)

TSG Pasing München – SV Planegg-Krailling 1:2 (0:1) SVP: Krost, Empl, Rainer, Mehmeti, Bavas, Ojoye, Näther, Sturm, Egger, Kado, Bauer; Eingewechselt: Steber, Pretzsch, Galletti, Capek

Tore: 0:1 Rainer (39.), 0:2 Näther (79.), 1:2 Steinert (89.)