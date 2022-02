SV Planegg gewinnt in der Windlotterie: Dritter Sieg im dritten Test

Ohne Coach Eisgruber

Von Michael Grözinger

Der SV Planegg-Krailling gewinnt auch das dritte seiner Vorbereitungsspiele. Gegen den TSV Markt Indersdorf war auch ein Stück weit Glück dabei.

Planegg – Andreas Budell ist zufrieden mit den ersten drei Auftritten des SV Planegg-Krailling in diesem Jahr. Drei Siege stehen für den Fußball-Kreisligisten und seinen Co-Trainer zu Buche – gegen einen Bezirksligisten, einen Kreisligisten und einen Kreisklassisten. Letzteren, den TSV Markt Indersdorf, schlug der SVP unter Anleitung von Budell, der den verhinderten Chefcoach Manuel Eisgruber an der Seitenlinie vertrat, am Sonntag zu Hause mit 3:1.

Insbesondere in der ersten Halbzeit wussten die Hausherren zu gefallen, was auch an der Unterstützung durch den Wind lag. Der blies den Planeggern kräftig in den Rücken und trieb sie voran. Mit flachen Pässen kombinierten sie sich nach vorne und kamen zu etlichen Großchancen. Christoph Rainer und Muhammad Korodowou konnten immerhin zwei davon zur 2:0-Halbzeitführung verwerten.

Nach der Pause hatte der SVP – nun mit starkem Gegenwind – rund 20 Minuten lang ein paar Probleme. „Der Gegner hat dann mehr Druck gemacht, und wir hatten ein bisschen Glück“, gab Budell zu. SVP-Keeper Sven Krost hielt seine Weste mit teils starken Paraden so lange wie möglich weiß. Auf der anderen Seite besorgte Ricardo Wassermann das 3:0, als sich die Planegger wieder gefangen hatten. Nachdem Korodowou noch einen Foulelfmeter über das Tor gejagt hatte, kam Markt Indersdorf eine Viertelstunde vor dem Ende schließlich doch noch zum Ehrentreffer. (mg)