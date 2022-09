Abgerutscht in den Keller: SV Planegg kassiert dritte Pleite in Folge

Ein Punkt vor dem letzten Platz

Von Stefan Reich schließen

Der SV Planegg-Krailling hat sein drittes Ligaspiel in Folge verloren. Gegen den TSV München Milbertshofen setzte es zuhause eine 1:3-Niederlage.

Planegg – „Jetzt müssen alle Alarmglocken läuten“, sagte Co-Trainer Andreas Budell nach der Partie am Sonntag. „Wir stehen einen Punkt vor dem letzten Platz. Das muss allen bewusst sein, auch weil die kommenden Aufgaben nicht unbedingt leichter werden.“

Mit der Mannschaft wollte er aber nicht allzu hart ins Gericht gehen. „Im Spielaufbau haben wir kein Problem. Aber uns fehlt vorne die Durchschlagskraft, auch weil einige Spieler verletzt fehlen.“

Gute Chancen hatten die Gastgeber nur in der ersten halben Stunde. Doch nur Leonardo Pfleiderer hatte Abschlussglück. In der 15. Minute schob er nach einer Ecke den zweiten Ball zum 1:0 ein. Nach der Pause wurden die guten Gelegenheiten für Planegg seltener und nach einer Stunde war Milbertshofen nach einer Ecke erfolgreich. Georg Lohmaier traf für die Gäste per Kopf zum Ausgleich (60.) Beim SVP kam Stefan Suchanke ins Spiel, der sich zuvor mit vier Toren in der zweiten Mannschaft warm geschossen hatte. Er konnte vorne immer wieder Bälle festmachen. Aber im Abschluss blieb der Routinier wie seine Nebenleute glücklos. Und zwölf Minuten nach dem Ausgleich schob Pfleiderer den Ball dann nach einem Missverständnis zwischen ihm und Torwart Sven Krost ins eigene Tor. In der Schlussphase machte Planegg hinten ganz auf und fing sich so in der Schlussminute noch das 1:3 ein.

SV Planegg-Krailling – TSV M.-Milbertshofen 1:3 (1:0)

SV Planegg-Krailling: Krost; Dan. Velickovski, Pfleiderer, Dav. Vilckovski, Rainer, Mehmeti, Bavas (C), Grillenberger, Halfmann, Näther, Capek; Khazali, Kado, Suchanke, Empl, Popov

Tore: 1:0 Pfleiderer (15.), 1:1 Lohmaier (66.) 1:2 Pfleiderer (72./ET), 1:3 Ritter (90.+1)