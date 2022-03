SV Planegg-Krailling II will Aufholjagd starten: Eigenständig – aber auch konkurrenzfähig?

Von: Christian Heinrich

Teilen

Einer der Neuen: Timm Opitz (l.) kam im Winter von der DJK Würmtal, die ihre erste Mannschaft abgemeldet hat. A-F: dr © A-F: DR.

Der SV Planegg-Krailling II krempelt vor dem Start der Rückrunde seine Mannschaft um. „Es ist jetzt eine Mannschaft, die sich sehr gut versteht“, sagt der Trainer.

Planegg – Mitte März ist Pero Januzovic endlich aller Sorgen ledig. Der Trainer von Fußball-Kreisklassist SV Planegg-Krailling II hat sein Ziel erreicht, das er sich im vergangenen Sommer beim Amtsantritt an der Hofmarkstraße gesetzt hatte. „Wir haben eine eigenständige Mannschaft“, verkündet der Coach der Reserve voller Stolz. Lange Jahre hatte der Verein das nicht.

Die zweite Garde galt stets als Auffangbecken für die Kicker, die es in der ersten Mannschaften nicht schafften oder dort nicht mehr spielen wollten. Dankbar rekrutierte sie außerdem juvenile Kräfte aus der A-Jugend oder routinierte Recken aus der AH. Priorität genoss, unter allen Umständen eine spielfähige Mannschaft auf den Rasen zu bringen. Das gelang so gut wie immer, aber glücklich wurde damit niemand so recht.

Seit diesem Winter hat sich aus dem losen Haufen ein echtes Team entwickelt. Die Voraussetzungen garantierten nicht unbedingt Erfolg. Januzovic hatte das Experiment gewagt, aus der Konkursmasse der DJK Würmtal ein paar gewillte Spieler von einem Vereinswechsel zu überzeugen. Neben ihnen dockten noch ein paar andere Fußballer bei ihm an, die in Planegg teils eine schöne Jugend verbracht hatten.

Trotz Kälte und steigender Corona-Inzidenzen wurde im November und Dezember eifrig trainiert. „Man hat gesehen, die wollen echt kicken“, so Januzovic. Sowohl die neuen als auch die alten Spieler stellten wieder fest, dass Fußball Spaß machen kann. Der SVP-Coach war gewieft genug, nicht nur den Kickern die Initiative bei der Gruppenbildung zu überlassen. Er organisierte einen Tag für die gesamte Mannschaft, der bis in die Nacht dauerte. Nach dem Training blieben immer häufiger die Spieler noch für ein Bier oder eine Pizza zusammen. Die Initiative zum geselligen Beisammensein ging immer mehr von den Spielern aus, die einen guten Draht zueinander entwickelten. „Es ist jetzt eine Mannschaft, die sich sehr gut versteht“, konstatiert der Trainer. „Man begegnet sich mit Respekt – auf und neben dem Platz.“

Januzovic ist an der Hofmarkstraße nicht nur angetreten, um seine private soziale Feldforschung zu betreiben. Er erwartet von seiner Arbeit auch eine gewisse sportliche Nachhaltigkeit, die darin bestehen soll, mindestens den Klassenerhalt zu erreichen. Nach dem Ende der Hinrunde ist seine Elf von diesem Ziel ein Stückchen entfernt. Von den 13 Begegnungen gewann sie nur drei und verlor zehn. Das Torverhältnis sprach Bände: Mit 20 Toren schoss die Planegger Reserve die wenigsten in der Kreisklasse 3, mit 49 Gegentreffern kassierte sie die meisten. Es gab genügend Gründe, um diese Bilanz zu entschuldigen. Die Mannschaft suchte jedoch nicht nach Ausreden, sondern einen Neuanfang. „Wir haben alle gesagt, wir starten jetzt bei null“, erzählt Januzovic.

Wenn die Vorbereitung ein Gradmesser für die Neuausrichtung sein soll, hat sich durchaus etwas getan beim Tabellenzwölften. In den sechs Testspielen schlug es nur viermal im eigenen Gehäuse ein. Eine Bilanz, die Mut macht, dass die Mannschaft ihre Probleme im defensiven Bereich in den Griff bekommt. Die Offensive verzeichnete hingegen zehn Tore, was nur eine minimale Steigerung zur Hinrundenquote bedeutet. Immer noch wartet Januzovic darauf, dass bei seinen Angreifern endlich der Knoten platzt. Chancen erwirtschafteten sie sich jedenfalls mehr als genug.

Die Aufholjagd in der Kreisklasse geht der Trainer mit gemischten Gefühlen an. Zuletzt wurden wieder vier Spieler positiv auf Corona getestet. Außerdem ist Januzovic bewusst, dass die neun Punkte aus der Hinrunde eine schwere Hypothek sein können. Vier Zähler beträgt der Rückstand zum Nichtabstiegsplatz. „Ich hoffe nicht, dass uns die Punkte aus der Hinrunde abgehen“, so Januzovic. Bei aller Euphorie sieht er die Situation, in der sich sein Team befindet, mit dem nötigen Realismus. „Wir brauchen nicht zu sagen, dass wir der Favorit sind“, sagt er mit Blick auf den Auftakt der Rückrunde an diesem Sonntag beim TSV Solln. Inwieweit er nicht nur über eine eigenständige, sondern auch über eine konkurrenzfähige Mannschaft verfügt, wird sich in den nächsten Wochen weisen. VON CHRISTIAN HEINRICH

Lesen Sie auch „Da fällt für uns die Entscheidung“: SV Planegg muss im März abliefern Trainer Manuel Eisgruber ist sich sicher: Der März wird der entscheidende Monat für den SV Planegg-Krailling. Bleibt er im Rennen um die Bezirksliga? „Da fällt für uns die Entscheidung“: SV Planegg muss im März abliefern TuS Holzkirchen fährt ersten Sieg ein - Partie der Zweiten fällt aus Die Landesliga-Elf des TuS Holzkirchen hat gegen Garmisch den ersten Sieg der Vorbereitung eingefahren. Die Reserve musste dagegen pausieren. TuS Holzkirchen fährt ersten Sieg ein - Partie der Zweiten fällt aus

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV Planegg-Krailling II – TSV 1860 München IV 0:1, SV Planegg-Krailling II – SV Waldperlach II 3:2, SV Planegg-Krailling II – TV Stockdorf 2:0, SV Planegg-Krailling II – FC Rot-Weiß Oberföhring II 2:0, SV Planegg-Krailling II – FC Seeshaupt 0:1, SV Planegg-Krailling II – SV Sentilo-Blumenau 3:0

Erstes Punktspiel: TSV Solln – SV Planegg-Krailling II (Sonntag, 20. März, 14 Uhr)