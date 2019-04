SV Planegg will im Derby zurück in die Spur - Neuried II braucht jeden Punkt

Lelleck nach 5:0 im Hinspiel: „Diesmal wird es ein anderes Spiel“

von Michael Grözinger schließen

Die Vorzeichen im Kreisliga-Derby sind klar: Aufstiegsaspirant SV Planegg-Krailling will gegen den akut abstiegsgefährdeten TSV Neuried II im Heimspiel nichts anbrennen lassen. Personell wird es beim SVP zwar immer düsterer, doch auch die Gäste haben ihren Kader einmal mehr noch nicht beisammen.

VON MICHAEL GRÖZINGER

Planegg/Neuried – Das Kreisliga-Hinspiel zwischen dem TSV Neuried II und dem SV Planegg-Krailling war eine klare Angelegenheit. Mit 5:0 behielten die Blau-Schwarzen Ende September die Oberhand. Doch allzu viel möchte Michael Lelleck vor dem Rückspiel in Planegg am Sonntag nicht auf das Ergebnis geben (15 Uhr, Hofmarkstraße). „Damals waren wir gut drauf und haben gleich zu Beginn jede Torchance eiskalt genutzt. Diesmal wird es ein anderes Spiel“, sagt der SVP-Coach. Dennoch nimmt er mit seiner Mannschaft die Favoritenrolle freilich an. „Wir verfolgen ein klares Ziel und wollen die Punkte natürlich in Planegg behalten.“

Dieses Ziel lautet, so lange wie möglich um den Aufstieg mitzuspielen. Da Spitzenreiter FC Kosova mutmaßlich nicht mehr einzuholen ist, geht es für den Tabellenzweiten um die Relegation. Die könnte auch für Neurieds Reserve in dieser Saison noch eine wichtige Rolle spielen – allerdings mit Blick nach unten. Der TSV steckt mitten im Abstiegskampf und braucht jeden Punkt. „Mir ist egal, gegen wen“, sagt Trainer Josip Hrgovic. Dennoch weiß er, dass ein Erfolg im Derby einer Sensation gleichkäme: „Ein Punktgewinn wäre eine Überraschung, ein Sieg wäre eine Riesenüberraschung.“ Ganz chancenlos sieht er seine Mannen dennoch nicht. „Wenn wir gut aufgestellt sind und unser Spiel auf den Platz bekommen, können wir es jedem Gegner schwermachen. Das hat man in unserer Partie bei Kosova gesehen“, sagt der Neurieder Coach.

Doch genau da liegt der Hund begraben. Hrgovic: „Leider sind wir nicht jedes Wochenende so gut aufgestellt.“ Auch im Derby muss der Übungsleiter sein Team wieder umbauen. Voraussichtlich stehen ihm zwar mit Florian Kröss und Yusuf Aykac zwei Spieler aus dem Landesliga-Kader zur Verfügung. Dafür gehen Raphael Colberg und Nicolas Schmidkunz angeschlagen ins Spiel. Auch Lelleck auf der anderen Seite kann jedoch bei Weitem nicht aus dem Vollen schöpfen. Mit Otavio Eugenio (Bänderriss) gesellte sich im Nachholspiel gegen den TSV 1860 München III am Dienstag ein weiterer wichtiger Mann zum ohnehin schon üppig besetzten Planegger Lazarett.

Insgesamt hat der SVP nicht mehr die Frische aus dem ersten Saisondrittel. „Wir haben gerade keinen Lauf“, bekennt Lelleck, der hofft, dass seine Kicker langsam wieder in die Spur finden. So etwa Toptorjäger Sven Paul, der im Hinspiel noch doppelt erfolgreich war. Planeggs Trainer weiß jedoch, dass auch die Neurieder keine Laufkundschaft sind. Selbst beim 5:0 im September sah Lelleck gute Ansätze beim Gegner. Der beschwört derweil den Derbygeist: „Da müssen die Spieler heiß sein“, so Coach Hrgovic. Und Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen Geschichten.