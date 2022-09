Stockdorfer Pleite in Puchheim: Fünferpack! TV bekommt Temporale nicht in den Griff

Ali Ünal Co-Trainer Foto: Fupa © Fupa

Fast im Alleingang hat Angreifer Kamil Temporale vom SV Puchheim dem TV Stockdorf am Dienstagabend eine schmerzhafte Niederlage zugefügt.

Stockdorf – Beim 5:2 am Dienstagabend schoss Temporale alle fünf Treffer für die Gastgeber. „Wir haben ihn einfach nicht in den Griff bekommen. Das hat den Ausschlag gegeben“, sagte Stockdorfs Co-Trainer Ali Ünal.

Die Gäste suchten spielerische Lösungen, die Gastgeber setzten meist auf ein simples, aber effektives Rezept: Lange Bälle auf Temporale. Dass dieser bereits nach zehn Minuten durch einen abgefälschten Freistoß die Führung erzielte, spielte den Hausherren noch mehr in die Karten. Nach 45 Minuten hatte Temporale bereits drei Treffer erzielt, unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte er noch einen weiteren nach. Daniel Obersteiner konnte mit einem nicht unhaltbaren Distanzschuss zwar noch einmal verkürzen, spannend wurde es aber nicht mehr. In der 89. Minute machte Temporale seinen Fünferpack perfekt, Luis Feldhäuser betrieb mit seinem Treffer zum 2:5 in der Nachspielzeit lediglich noch Ergebniskosmetik. (te)

SV Puchheim – TV Stockdorf 5:2 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Temporale (6., 27., 40., 50.), 4:1 Obersteiner (54.), 5:1 Temporale (89.), 5:2 Feldhäuser (90.+1)

Zeitstrafe: Dobranowski/ SV Puchheim (66.,Meckern)