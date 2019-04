SVP II steht gegen ESV München nach zwei Pleiten in der Pflicht

Budell: „Bei uns geht es um alles“

von Christian Heinrich schließen

Die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling muss noch um den Klassenerhalt bangen. Trainer Andreas Budell möchte so rasch wie möglich alles klar machen.

Planegg – Mit einer dunklen Vorahnung geht Trainer Andreas Budell in die Partie seines SV Planegg-Krailling II am Sonntag beim ESV München (15 Uhr, Margarethe-Danzi-Straße). „Das wird nicht einfach“, meint er, obwohl sein Team das Hinspiel mit 2:1 für sich entschied. Die Eisenbahner kamen etwas besser aus der Winterpause als die Kicker von der Würm. Mit sieben Punkten aus fünf Begegnungen haben sich die Münchner auf Tabellenplatz fünf festgesetzt. Mit dem Abstieg werden sie in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Allerdings ist für den ESV auch der Zug in Richtung Aufstieg längst abgefahren.

Die Planegger müssen dagegen noch zittern. Sieben Punkte beträgt momentan der Abstand auf Tabellenplatz zwölf. Die können bei noch sieben ausstehenden Begegnungen schnell verspielt sein. „Bei uns geht es um alles“, sagt Budell. Sein Team steht nach zwei saftigen Pleiten gegen TSV Solln (2:7) und NK Dinamo (3:6) in der Pflicht. „Wir müssen schauen, dass wir drei Punkte holen“, so der SVP-Coach. Er fordert einen Sieg, um den Klassenverbleib so rasch wie möglich zu realisieren.

Unterstützung aus der ersten Mannschaft und aus der A-Jugend ist Budell gewiss. „Wir werden eine gute Mannschaft zusammenbekommen“, sagt der Trainer. Wenn sie es schafft, die zahlreichen Leichtsinnsfehler der vergangenen Wochen zu vermeiden, hat sie eine Chance. hch