SVP muss nach Großhadern: Lelleck warnt vor Zelmat und Co.

Wer ersetzt verletzten Schlüsselspieler Römpp?

von Julius Roever

Am Sonntagnachmittag muss die Mannschaft von Trainer Michael Lelleck zum TSV Großhadern, der vor der Saison von vielen Beobachtern als Mitfavorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga eingestuft wurde (15 Uhr, Heiglhofstraße).

Die aktuelle Situation sieht aber so aus, dass der TSV elf Zähler hinter Platz eins und damit dem direkten Aufstiegsplatz liegt. Um diesen streiten sich derzeit der SVP und der punktgleiche FC Kosova. Trotz ihres schwachen Saisonstarts warnt Lelleck aber davor, die Haderner abzuschreiben: „In der Offensive sind sie unberechenbar“, erklärt der Coach. „Sie haben vier, fünf Spieler, die jederzeit aus dem Nichts für ein Tor gut sind.“

Ein Akteur des TSV sticht in seiner Wichtigkeit aber besonders hervor. Stürmer Khareem Zelmat war nur in vier von sieben Spielen zugegen, traf dabei allerdings sechsmal und trug so maßgeblich zu einer Ausbeute von zehn Punkten bei. Die drei Partien ohne ihn gingen allesamt verloren. Planeggs treffsicherster Mann fehlte hingegen nie: Sven Paul erzielte bereits 13 Tore in acht Einsätzen und schickt sich an, diese Bilanz in Großhadern auszubauen.

Ein anderer Schlüsselspieler der Blau-Schwarzen wird dagegen in diesem Jahr keinen Ball mehr am Fuß führen: Tristan Römpp brach sich beim 5:0 gegen die FT Gern das Wadenbein und riss sich mehrere Bänder im Sprunggelenk. Gegen den TSV wird ihn entweder Kapitän Andreas Petermeier oder Fikret Yüksel ersetzen. Lelleck: „Tim Görlitz und ich sind uns da noch nicht ganz einig.“ jr