SV Planegg-Krailing: nach Niederlage verliert der SVP die Aufstiegsränge aus der Sicht

Von: Michael Grözinger

Großchance in der ersten Minute: Hüseyin Memet hätte dem Spiel eine andere Richtung geben können. A-Foto: Dagmar Rutt © A-FOTO: DAGMAR RUTT

Der SV Planegg-Krailling hat den nächsten großen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Beim NK Hajduk gab es eine heftige 1:4-Niederlage

„Es war völlig verdient. Defensiv wie offensiv nicht die gleiche Intensität wie letzte Woche“, monierte Co-Trainer Andreas Budell nach der 1:4-Niederlage am Samstag bei N.K. Hajduk München. Die ersten beiden Tabellenplätze dürften für die Schwarz-Blauen damit außer Reichweite sein. Jetzt kann es nur noch darum gehen, als bester Gruppendritter der drei Münchner Kreisligen in die Relegation einzuziehen.

Um das zu schaffen, müssen die Planegger aber eine andere Einstellung an den Tag legen als gegen Hajduk. Nur mit den ersten 15 Minuten war Budell einverstanden. In dieser Phase ging seine Elf auch nicht unverdient durch Stefanos Bavas in Führung, der nach einer schönen Kombination über außen aus dem Rückraum einnetzte (5.). Hätte Hüseyin Memet bereits in der ersten Minute eine weitere Großchance genutzt, hätte das Duell Sechster gegen Fünfter mutmaßlich eine andere Richtung genommen. „Da fehlt ihm die Erfahrung“, sagte Budell über Memets Gelegenheit.

Nach Führung wurden die Planegger auf einmal überrannt

Besser machten es nach einer knappen halben Stunde die Hausherren, die zunächst ausglichen und anschließend direkt nach dem Planegger Anstoß das 2:1 nachlegten. Budell fühlte sich wie Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid. „Danach hatten wir nicht mehr wirklich etwas vom Spiel“, sagte der Co-Trainer der Gäste. Hajduk nutzte das Oberwasser und erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 3:1. Im zweiten Durchgang ging beim SVP offensiv nicht mehr viel. Da half auch die Überzahl in der Schlussviertelstunde nichts. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber bereits auf 4:1 erhöht – und den Würmtalern vorerst die Aufstiegshoffnungen geraubt. (mg)

SV Planegg-Krailling: Krost; Empl, Pfleiderer, Jassim, Sturm, Rainer, Hartmann, Korodowou, Bavas (C), Memet, Capek; Gerner, Würstl, Halfmann

Tore: 0:1 Bavas (5.), 1:1, 2:1 Osmanovic (26., 27.), 3:1 Duspara (45.+1), 4:1 Milas (74./FE)

Gelb-Rote Karte: Tomicic/Hajduk (62./76., wiederh. Foulspiel)