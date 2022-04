Musterbeispiel für Pandemie-Bewältigung: SVP sieht sich bestens aufgestellt

Ehrungen langjähriger Mitglieder standen beim SVP an. Präsident Florian Häringer übergab Urkunden an (v.l.) Jürgen Diethelm (60 Jahre Mitgliedschaft), Peter von Schall-Riaucour, Anne-Luise Häringer (je 50), Manfred Heitkämper (70) und Dieter Häringer (60). © mm

Es ist ein Musterbeispiel, wie ein Sportverein die Auswirkungen einer Pandemie bewältigen kann. Der SV Planegg-Krailling darf mit viel Optimismus in die Zukunft blicken.

Planegg – Zusammenrücken in der Krise: Beim SV Planegg-Krailling läuft es trotz der Einschränkungen durch die Pandemie in die richtige Richtung. „Wir sind finanziell gut aufgestellt und können deshalb ein großes Projekt in Angriff nehmen“, sagte Präsident Florian Häringer bei der jährlichen Hauptversammlung am Freitag, die auf perfekte Art und Weise in hybrider Form – Teilnehmer konnten vor Ort sein, aber auch digital aktiv mitwirken – veranstaltet wurde. Der anstehende Bau einer kleinen Mehrzweckhalle, die als Gymnastikraum genutzt werden wird, ist aber auch dringend nötig.

Die größte Abteilung der Würmtaler braucht mehr Platz, um dem Mitgliederansturm gerecht zu werden. „Dazu benötigen wir auch noch mehr Übungsleiter“, sagte Turn-Abteilungsleiter Melanie Drobny. Immerhin wird es in naher Zukunft durch den Neubau mehr Entfaltungsmöglichkeiten geben.

Die Gemeinde Planegg weiß, welche wichtige Arbeit der Verein leistet und unterstützt das Vorhaben mit 270 000 Euro. „Es gibt einen Fleck in der Gemeinde, über den ich mir fast keine Sorgen machen muss. Und das ist der SV Planegg“, lobte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger.

Auch in den anderen Abteilungen – Fußball, Tennis und Kampfsport – gibt es derzeit kaum Grund zum Klagen. Und die erst vor gut einem Jahr ins Leben gerufene Vereinsjugend sorgt dafür, dass auch die jüngeren Mitglieder sich neben dem Sport bestens beim Verein aufgehoben fühlen. So wird es auch in diesem Jahr zum Beispiel eine Schnitzeljagd geben.

Beim SVP schauen sie aber auch über den Tellerrand hinaus. So dürfen ukrainische Flüchtlinge ohne Mitgliedsbeitrag an der Hofmarkstraße Sport treiben. „Vielen geht es nicht so gut wie uns“, betonte Häringer. Es gab aber auch etwas Aufregung zuletzt. Das Angebot des Vereins, während der Pandemie auch außerhalb der Trainingszeiten auf dem Kunstrasen zu spielen, wurde oft ausgenutzt. „Wir mussten teilweise sogar zerbrochene Tequila-Flaschen vom Platz räumen“, berichtete Häringer.

Zudem wurde der Absperrzaun des Öfteren überwunden und beschädigt. „Wenn das so weitergeht, muss eine stabilere Lösung her“, sagte Häringer. Der Antrag eines Mitglieds, den Kunstrasen zumindest zu bestimmten Zeiten für die Planegger Jugend zu öffnen, wurde mit eindeutiger Mehrheit abgelehnt.

Doch der SVP-Präsident hatte auch einen Appell an seine Mitglieder parat. „Einige vergessen oft, dass wir eine Solidargemeinschaft sind. Es herrscht ein Sozialgedanke. Da kann ich nicht immer nur fordern, sondern muss ich mich auch selbst einbringen“, stellte er klar. So könne es sich der Verein nicht leisten, für jede Arbeit eine Firma zu beauftragen. „Da muss man auch viel in Eigenregie machen“, sagte er. (Tobias Huber)