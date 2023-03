Spielerabgänge beim SV Planegg-Krailing II: Reserve verliert ein komplettes Team

Von: Michael Grözinger

Einziger externer Abgang: Leo Tomic (l.) ist umgezogen und hat den SV Planegg daher verlassen. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Für den SV Planegg-Krailing II läuft es in der Kreisklasse 3 ziemlich gut. Um den Klassenerhalt muss die Mannschaft sich vermutlich nicht sorgen.

Planegg – Nach den Entwicklungen über die Wintermonate ist Pero Januzovic umso glücklicher, dass seine Mannschaft bislang eine solch fantastische Saison in der Kreisklasse 3 gespielt hat. Der SV Planegg-Krailling II belegt mit 27 Punkten aus 15 Spielen Rang sechs – noch viel wichtiger ist aber: Die Reserve-Fußballer von der Hofmarkstraße haben ein beruhigendes Polster von 17 Zählern auf die Abstiegszone und müssen in dieser Saison wohl nicht mehr um den Klassenerhalt bangen.

Froh darüber war Trainer Januzovic bereits zu Beginn der Winterpause. Jetzt, da die Rückkehr der Saison am kommenden Wochenende unmittelbar bevorsteht, ist er aber geradezu erleichtert, denn er prophezeit: „Die restliche Saison wird sicher nicht so laufen wie die bisherige.“

Trainer Januzovic musste insgesamt rund eine komplette Mannschaft abgeben und diese kompensieren

Grund für die negative Aussicht ist der personelle Aderlass, den die zweite Mannschaft des SVP hinnehmen musste. Dieser ist in erster Linie hausgemacht: Insgesamt acht seiner ehemaligen Spieler zählt Januzovic auf, die mittlerweile in die Erste hochgezogen wurden, um dort den Kader für den Kreisliga-Abstiegskampf quantitativ und qualitativ zu stärken (wir berichteten). Zudem fehlen mit Frederik Egger, Daniel Hirons und Luis Ostermeier vorerst drei Langzeitverletzte, mit deren kompletter Rückkehr der Coach erst in rund fünf Wochen rechnet. Obendrein ist Leo Tomic ist umgezogen und hat den SVP daher verlassen.

Insgesamt muss Januzovics Team somit Abgänge in der Stärke von mehr als einer kompletten Mannschaft kompensieren. Die Neuzugänge Daniel Sapia (TSV Gräfelfing) und Alexander Gareis (TSV Solln II) können das rein numerisch nur bedingt. Immerhin: „Sie haben sich eingelebt und passen gut rein, das ist erst mal das Wichtigste“, sagt Planeggs Trainer, der aktuell ohne seine Verletzten auf einen Kern von zwölf bis 13 Spielern regelmäßig zurückgreifen kann. Ergänzt werden soll das gute Dutzend in den ersten Wochen der Restsaison von U19-Spielern und Reservisten aus der ersten Mannschaft.

Aufgrund der Turbulenzen der letzten Wochen konnte die Vorbereitung erst sehr spät so richtig starten

Mit den personellen Problemen einher ging eine mäßige Vorbereitung. Zwei Testspiele mussten die Schwarz-Blauen wegen zu weniger Spieler absagen, darüber hinaus gab es einen 8:3-Sieg gegen die SF Egling-Straßlach und eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Kollbach (beide A-Klasse). Höhepunkt der Vorbereitung sollte ein Trainingslager in Kroatien werden. Das fand zwar statt, allerdings waren etliche der mitgereisten Spieler zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr Teil des Teams, sondern standen bereits im Kader der ersten Mannschaft und spielten somit in Januzovics Taktikplanungen für die restliche Saison keine Rolle mehr. „Da konnten wir nicht wirklich etwas einstudieren“, sagt der Kroate, dessen Resümee des Trainingslagers entsprechend dürftig ausfällt: „In Ordnung.“

Wegen all der Probleme in den vergangenen Wochen hat die Vorbereitung für Januzovic erst vor zehn Tagen so richtig begonnen. Daher rechnet er insbesondere in den ersten Pflichtspielen nach der Winterpause nicht gerade mit einem Feuerwerk seines Teams. „Wir müssen uns erst mal finden und schauen, was dann dabei herauskommt“, verkündet der Trainer, der seine eigene Elf als „Wundertüte“ bezeichnet. Erstmals geöffnet wird diese am Samstag – und dann gleich im Derby beim TSV Gräfelfing II. Besondere Aufregung oder Druck verspürt Januzovic deshalb aber nicht. „Ich gehe ganz relaxed an die Sache ran“, sagt er. Dank sei der großartigen ersten Halbserie seiner Mannschaft. (Michael Grözinger)

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV Planegg-Krailling II – SF Egling-Straßlach 8:3, SV Planegg-Krailling II – 1. FC Kollbach 1:2

Erstes Punktspiel: TSV Gräfelfing II – SV Planegg-Krailling II (Samstag, 18. März, 16.30 Uhr)