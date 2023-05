SV Planegg-Krailing verpasst „kosmetisches Ziel“ nach Niederlage gegen MTV München

Kreisliga 2

Von Michael Grözinger

Der SV Planegg-Krailing kann nach der verliert knapp gegen den MTV 1879 München. SVP-Trainer Budell plagen derzeit aber vor allem Personalprobleme.

Planegg – Mit dem angestrebten dritten Platz in der Jahrestabelle 2023 wird es nichts mehr für den SV Planegg-Krailling. Das steht nach der 0:1-Niederlage am Samstag beim Team der Stunde in der Kreisliga 2, dem MTV München, fest. SVP-Trainer Andreas Budell fand das zwar schade, gab aber zu: „Das war ja mehr ein kosmetisches Ziel.“ Das entscheidende Vorhaben für die Spiele nach der Winterpause, den Klassenerhalt, haben die Fußballer von der Hofmarkstraße längst in die Tat umgesetzt.

MTV 1879 München – SV Planegg-Krailling 1:0 (0:0)

Deshalb war Budell nach der knappen Niederlage beim Tabellendritten auch nur mäßig verstimmt. Zumal ihm mit Kapitän Stefanos Bavas, Jonas Näther, Moriz van Boyen, Stipe Simunovic und Ricardo Wassermann fünf wichtige Spieler für die Offensive – teils kurzfristig, teils erwartet – ausgefallen waren, die gemeinsam für insgesamt 21 der 42 Planegger Saisontore verantwortlich zeichnen. Obendrein musste kurz vor der Pause mit Fabian Egger ein weiterer routinierter Stützpfeiler im Angriff der Schwarz-Blauen mit einer Platzwunde ausgewechselt werden. „Gefühlt hat die ganze Offensive gefehlt. Da konnten wir nicht die Schlagkraft entwickeln wie in anderen Spielen“, sagte Budell.

Dennoch hätte David Velickovski den SVP in der Schlussminute der ersten Halbzeit in Führung schießen können, vergab aber alleine vor dem Torwart. Zuvor hatten die Gäste einige brenzlige Situationen des MTV „mit Mann und Maus“ (Budell) überstanden. Kurz nach dem Seitenwechsel klappte das dann nicht mehr, als Vincenzo Potenza nach einer Ecke das Siegtor für die Hausherren köpfte, denen in der Schlussphase noch ein laut Planegger Coach klarer Handelfmeter verwehrt wurde. (mg)

SV Planegg-Krailling: Krost (C); Empl, Pfleiderer, Dav.Velickovski, Wallner, Khazali, Madunic, Mahmoud, Fa.Egger, Capek, Bauer; Grillenberger, A.Gareis, Würstl, Suchanke

Tor: 1:0 Potenza (48.)

Zeitstrafe: Halfa Toga/MTV (84., Meckern)