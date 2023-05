Konkurrenzfähiger TSV Neuried III – „Vielleicht lag es ja an der 50-Liter-Bierofferte aus Sendling“

„Es kann auch ganz schnell noch eine Liga tiefer gehen“, sagt Neurieds Trainer Tobias Rehse und erinnert an 2017. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried zeigte sich am letzten Spieltag durchaus konkurrenzfähig, nachdem der TSV zuletzt öfters nicht allzu stabil gewirkt hatte.

Neuried – Im letzten Spiel der Saison zeigte der TSV Neuried III, dass er in der A-Klasse mithalten kann. Der längst als Absteiger feststehende Tabellenvorletzte unterlag dem TSV Forstenried erst durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 0:1. „Vielleicht lag es ja an der 50-Liter-Bierofferte aus Sendling, wenn wir mindestens Unentschieden spielen.

Das wäre aber bedenklich“, sagte Neurieds Trainer Tobias Rehse mit ironischem Unterton. Anders als bei der 2:13-Pleite vor einer Woche boten die Neurieder große Gegenwehr und hätten kurz vor der Pause sogar in Führung gehen können. Johannes Könze jagte den Ball jedoch mit dem Schienbein aus wenigen Metern über das Tor. In der zweiten Halbzeit wehrte sich der Außenseiter tapfer. Forstenried begann zu verzweifeln, sie benötigten dringend drei Punkte für Platz zwei und die Aufstiegsrelegation. Erst mit der letzten Chance der Partie trafen sie. (toh)