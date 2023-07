TSV Pentenried verliert Test gegen höherklassigen SC Pöcking: „Die Automatismen greifen noch nicht“

Gegen den SC Pöcking blieb der TSV Pentenried torlos. © Metzler

Der TSV Pentenried musste gegen den SC Pöcking eine Testspielniederlage hinnehmen. Gegen den Kreisligisten hielt die Piele-Elf phasenweise gut mit.

Pentenried – Die Kreisklassen-Fußballer des TSV Pentenried erleben zurzeit eine Englische Woche nach der anderen. Neben Freundschaftsspielen sind die Römerfelder aufgrund ihrer Pokalerfolge auch unter der Woche gefordert, schon morgen Abend sind sie wieder beim 1. SC Gröbenzell im Einsatz. „Natürlich sind das für die Spieler Highlights, aber es nimmt uns auch die Möglichkeit, im Training Sachen einzustudieren“, sagt TSV-Trainer Magnus Piele.

Dass es trotz der bisher guten Ergebnisse noch Verbesserungsbedarf gibt, erlebten die Pentenrieder am Freitagabend im Testspiel gegen den Kreisligisten SC Pöcking-Possenhofen. Vor allem im ersten Durchgang hatten die Gastgeber einige Abstimmungsschwierigkeiten und gerieten bereits in der 8. Minute in Rückstand. Leopold Neubacher vollendete einen schön herausgespielten Angriff über außen mit einem feinen Schlenzer ins Eck.

Pentenried findet in der zweiten Halbzeit besser in die Partie – belohnt sich aber nicht

Nach dem Seitenwechsel kam Pentenried etwas besser ins Spiel, bei stärker werdendem Regen und alles andere als optimalen Platzverhältnissen hatten aber beide Mannschaften so ihre Schwierigkeiten. Kurz vor Spielende mussten die Gastgeber noch einen weiteren Treffer durch ein Freistoßtor von Pöckings spielendem Co-Trainer Markus Schulz hinnehmen (83.). „Die Automatismen greifen noch nicht, aber phasenweise haben wir gegen einen höherklassigen Gegner gut mitgehalten“, lautete Pieles Fazit.

Sein Gegenüber, SCPP-Trainer Simon Gebhart, war nach zuletzt recht überzeugenden Auftritten diesmal nicht sonderlich zufrieden. „Es ist positiv, dass wir wieder gewonnen und zu null gespielt haben, aber es war bisher unser schlechtestes Vorbereitungsspiel.“ (te)