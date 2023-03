Testspiel vor den Augen von Nagelsmann: Gefeuerter Bayern-Trainer verfolgt Partie von Gauting

Von: Christian Heinrich

Prominenter Zaungast: Julian Nagelsmann guckte bei Gautings B-Junioren zu. © Tom Weller/dpa

Während Thomas Tuchel als neuer Bayern-Trainer vorgestellt wird, schaut Julian Nagelsmann ein Testspiel der U17 des Gautinger SC. Der GSC-Coach ärgert sich danach.

Gauting – Vielleicht ist es sein Instinkt für besondere Situationen, der Timo Leigh klarer sehen ließ als seine Mannschaftskollegen. Der U17-Stürmer des Gautinger SC merkte sofort, dass es irgendetwas mit dem Typen auf sich hatte, der in der schwarzen Kapuzenjacke mit der rosafarbenen Aufschrift steckte. Um der Sache im Detail auf den Grund zu gehen, hatte der B-Jugendliche aber keine Zeit, schließlich absolvierte er gerade mit seinem Team ein Vorbereitungsspiel beim TSV Landsberg. Und so konnte er nur seinen Trainer darauf hinweisen, dass der Fremde da am Spielfeldrand Julian Nagelsmann sei.

Geglaubt hat es ihm Oliver Stollbert nicht. Wieso auch? Nagelsmann war ja erst einen Tag zuvor beim FC Bayern entlassen worden. Während die Gautinger ihr Duell in Landsberg bestritten, wurde mit Thomas Tuchel gerade sein Nachfolger in der Allianz Arena vorgestellt.

Gauting-Trainer Stollbert verpasst Nagelsmann - und ärgert sich

Erst als sich die Informationen verdichteten, dämmerte Stollbert, dass der Unbekannte, der erst das Spiel der Gautinger studierte und dann auf einem Nebenplatz selbst ein wenig mit Freunden kickte, der gefeuerte Coach des deutschen Rekordmeisters gewesen war. Aber da hatte sich Nagelsmann schon wie eine Fata Morgana in Luft aufgelöst.

Während sich der GSC- Nachwuchstrainer und -Abteilungsleiter für seinen mangelnden Glauben in den Hintern hätte beißen können, lobte er Timo Leigh für dessen Klarsicht: „Er hat den Blick.“ Stollbert fand es jedenfalls „cool“, dass Nagelsmann an einem Ort auftauchte, wo ihn niemand vermutet hätte.

Nagelsmann-Zukunft: London, Madrid - oder Gauting?

Hätte sich der 35-jährige Fußballlehrer in London oder Madrid blicken lassen, wäre der Fall eindeutig gewesen. So schossen schnell die Spekulationen ins Kraut, ob Nagelsmann in Landsberg nicht seine künftige Mannschaft beobachtet hatte.

„Den nehmen wir sofort“, sagte Martin Seebass schmunzelnd. Zur Not würde der Betreuer der Gautinger A-Junioren auch seinen eigenen Job an Nagelsmann abtreten. Der Arbeitsplatz Leutstettener Straße bringt viele Vorteile mit sich: Es gibt ein Schwimmbad ums Eck, tolle Wege zum Mountainbiken oder Wandern und im Winter eine Langlaufloipe, wenn schon keine Skipiste wie im Zillertal vorhanden ist. An Parkplätzen für Nagelsmanns Harley Davidson herrscht auch kein Mangel.

Gauting-Trainer witzeln über Nagelsmann-Verpflichtung: „Scheitert am Gehalt“

„Wir haben das intern auch schon diskutiert“, sagte Stollbert augenzwinkernd. Dass die Gautinger B-Junioren ihren Test in Landsberg trotz eines Elfmetertreffers von Adlerauge Timo Leigh mit 2:5 verloren, sollte den Ex-Bayern-Coach nicht abschrecken. Verglichen mit der 0:5-Pokalpleite des FCB in Mönchengladbach in der Vorsaison schlugen sich die Gautinger doch echt wacker.

Allerdings existiert noch ein nicht zu verachtendes Hindernis, um die Verpflichtung des prominenten Trainers in trockene Tücher zu bringen: Gauting fehlt irgendwie dann doch etwas Kleingeld für eine Verpflichtung. „Es scheitert am Gehalt“, witzelte Stollbert. Vielleicht geht ja noch etwas, wenn alle zusammenlegen.

Gautinger SC: Nächstes Mal zumindest ein Erinnerungsfoto mit Nagelsmann

Beim GSC werden sie jedenfalls die Augen offenhalten, falls Nagelsmann mal wieder urplötzlich auftaucht. Und sei es nur für ein Erinnerungsfoto.

