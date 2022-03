Top Drei mit Blick nach oben: Neurieds Frauen haben Aufstiegschancen

Angriffsmaschinerie: Mit sechs Toren ist Jennifer Pirkl (in Weiß) Neurieds zweitbeste Torschützin, ligaweit rangiert sie auf Platz vier. Zur Rückrunde hat sich der treffsicherste Sturm der Bezirksoberliga sogar noch weiter verstärkt. © MSW

In gut einer Woche bestreiten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried gegen Tabellenführer FC Forstern II die erste von zwölf ausstehenden Partien der Saison.

Neuried – Viel Wettkampferfahrung wird der Bezirksoberliga-Dritte bis dahin aber nicht mehr sammeln können. Das Testspiel an diesem Samstag (11 Uhr) gegen Landesligist FFC Wacker München II wird das einzige in der Winter-Vorbereitung bleiben.n einen sehr dünnen Kader. Wenn dann auch noch Corona zuschlägt, sind leider keine Spiele mehr möglich“, erklärt TSV-Trainer Florian Adam. Die geplanten Tests gegen den FC Stern München und die SpVgg Attenkirchen mussten abgesagt werden. Darüber klagen will Adam aber nicht: „Es ist, wie es ist. Wir können daran nichts ändern. Ich hoffe, dass wir zumindest an diesem Wochenende spielen können.“

Er glaubt trotz der durchwachsenen Vorbereitung an eine Fortsetzung der bisher starken Saison. „Bis jetzt waren wir nicht nur erfolgreich, sondern haben auch sehr guten Fußball gespielt. Daran wollen wir anknüpfen.“ Obwohl in der Vorbereitung aufgrund von corona- oder anderweitig bedingten Ausfällen teilweise nur sehr wenige Spielerinnen auf dem Platz standen, litt die Motivation darunter offenbar nicht. „Alle haben im Training trotzdem immer super mitgezogen“, betont der Chefcoach.

TSV Neuried: Frauen wollen an SG Eiselfing und FC Forstern dran bleiben

Ziel der Mannschaft für die verbleibenden zwölf Spiele ist es, einen Platz unter den Top Drei zu verteidigen. „Wir wollen oben dabei bleiben“, so Adam. Derzeit beträgt der Rückstand auf die zweitplatzierte SG Eiselfing zwei Punkte (bei einem Spiel weniger), Spitzenreiter Forstern ist sechs Zähler entfernt.

Ob die Neuriederinnen sogar noch einmal ganz oben anklopfen können, könnte maßgeblich von den beiden noch ausstehenden direkten Duellen mit Forstern abhängen. Bei einem Sieg in gut einer Woche würde der Abstand auf drei Zähler schmelzen, bei einer Niederlage bereits auf neun Punkte anwachsen. Sollte Neuried bis zum Ende der Saison den Anschluss an die Spitze halten können, wäre sogar eine Art Endspiel im abschließenden Saisonspiel am 18. Juni in Forstern möglich. Unter besonderem Druck sieht Adam seine Mannschaft vor dem Hinspiel aber nicht: „Auch wenn wir gegen Forstern verlieren sollten, wäre unser Saisonziel Top Drei damit noch nicht in Gefahr.“

TSV Neuried freut sich über Neuzugänge

Verlassen konnte sich Adam bisher vor allem auf seinen Angriff, mit 29 Toren in acht Spielen der beste der Liga. Nun könnte die Torgefahr sogar noch weiter steigen. Mit der US-Amerikanerin Erin Abouelnour, die in ihrer Heimat bereits hochklassig Fußball gespielt hatte, konnte Zielinski eine weitere Offensivspielerin für die Würmtalerinnen gewinnen. Mit der Schwedin Ida Pesämaa, die in München promoviert, zog Neuried einen weiteren Neuzugang an Land. Isabell Pirker und Lisa Neumeyer feiern zudem nach Babypause ihr Comeback, Neumeyer fehlt allerdings derzeit noch verletzt. Aus privaten Gründen vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen Verena Kirchner und Antonia Mahr, Iva Filipovic musste verletzungsbedingt aufhören. (TOBIAS EMPL)

Vorbereitungsplan

Testspiele: FC Stern München – TSV Neuried (abgesagt), TSV Neuried – SpVgg Attenkirchen (abgesagt), TSV Neuried – FFC Wacker München II (Samstag, 5. März, 11 Uhr)

Erstes Punktspiel: TSV Neuried – FC Forstern II (Samstag, 12. März, 14 Uhr)