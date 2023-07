Trainer-Novize im Herrenbereich – TSV Neuried II verpflichtet Alem Besirevic als Nachfolger

Selbst noch aktiv am Ball: Alem Besirevic will Trainer- und Spielerdasein bei zwei Vereinen verbinden. Foto: Schönwälder © Schönwälder

Nach dem Abgang des Trainergespanns um Taner und Efecan Ölmez hat der TSV Neuried mit Alem Besirevic einen Nachfolger für die Kreisklasse gefunden.

Neuried – Die zweite Herrenmannschaft des TSV Neuried hat wieder einen neuen Trainer. Wie immer in den vergangenen Jahren mussten die Verantwortlichen die Position zu Saisonbeginn neu besetzen. Diesmal war ausschlaggebend, dass das Vater-Sohn-Gespann Taner und Efecan Ölmez nicht weitermachen wollte. „Taner wollte eine Fußballpause machen und Efecan sich vorerst auf die Jugend konzentrieren“, erklärt Abteilungsleiter Martin Trissler.

Efecan Ölmez, der in der vergangenen Saison parallel bereits die Neurieder B-Jugend trainiert hatte, hat inzwischen gemeinsam mit Denis Hoxha die A-Jugend übernommen.

Neuer Coach bei der zweiten Herrenmannschaft, in der Vorsaison Zehnter der Kreisklasse 3, ist Alem Besirevic. Der 29-Jährige leitete in der vergangenen Woche die ersten beiden Trainingseinheiten und stand am Samstag bei der 1:4-Testspielniederlage beim FC Croatia München erstmals an der Seitenlinie. „Wir freuen uns sehr, ihn als Trainer verpflichtet zu haben. Wir hatten sehr gute Gespräche mit unserem Sportlichen Leiter, Oliver Beer, und auch dem Trainerteam der ersten Mannschaft“, berichtet Trissler.

Er ist überzeugt davon, dass Besirevic das richtige Alter und die richtige Persönlichkeit aufweist, um aus der sogenannten U23 des TSV eine Mannschaft zu formen und die vielen jungen Spieler in ihrer Entwicklung zu fördern. „Er geht voran und macht im Training aktiv mit. Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, sagt Trissler. Einen Co-Trainer gibt es vorerst nicht. „Es ist für ihn kein Problem, das alleine zu stemmen“, sagt der Spartenchef.

Besirevic ist mit 29 Jahren im besten Fußballeralter und auch noch selbst als Spieler aktiv. In der vergangenen Saison schaffte er mit dem FC Bosna i Hercegovina über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga. Dort will er auch in der anstehenden Spielzeit weiterhin auflaufen. „Das ist mit den Verantwortlichen abgesprochen. Wir werden schauen, dass es an den Wochenenden keine Überschneidungen gibt“, sagt der neue Coach. Auch das Training bei beiden Vereinen finde an unterschiedlichen Wochentagen statt.

Im Herrenbereich spielte Besirevic unter anderem für den FC Phönix München, die SpVgg 1906 Haidhausen und den Herakles SV München in der Bezirksliga, beim SC Fürstenfeldbruck war er spielender Co-Trainer in der Kreisliga. Trainererfahrung sammelte er erstmals vor fünf Jahren als Jugendtrainer bei Herakles, anschließend war er Nachwuchscoach in Fürstenfeldbruck und in der vergangenen Spielzeit U17-Trainer bei Regionalligist Türkgücü München.

An seiner neuen Aufgabe, der ersten als alleiniger Trainer im Herrenbereich, reizt es Besirevic vor allem, mit vielen entwicklungsfähigen Spielern zu arbeiten. „Für mich kam nur eine junge Mannschaft infrage“, stellt er klar. „Ich habe Bock darauf, mit Spielern mit Potenzial zu arbeiten, die Feuer und auch selbst Ziele haben.“ (te)