Der Alleskönner: Trainer und Torwart Polecki - Nun auch noch Stürmer

Sascha Polecki traf im Spiel der Gräfelfinger Reserve den Pfosten. © TSV

In dieser Saison hat er schon fast alles getan. Polecki startete als Cheftrainer. Kam dann als Torwart zum Einsatz. Nun seine nächste Aufgabe: Stürmer.

Gräfelfing – Sascha Polecki ist beim TSV Gräfelfing in dieser Saison der Mann für alle Fälle. Der 35-Jährige übernahm kurz vor Saisonbeginn zunächst interimsweise das Cheftrainer-Amt beim Kreisliga-Team und sitzt dort inzwischen fest im Sattel. Nebenbei war er sich in der Hinrunde nicht zu schade, bei Bedarf selbst das Tor zu hüten, sei es bei der Ersten als coachender Keeper oder auch bei der A-Klasse-Reserve, die ebenfalls nicht immer über einen gelernten Torwart verfügte.

In der Rückrunde zeigt Polecki nun weitere Qualitäten. Da die zweite Mannschaft des TSV derzeit über akuten Spielermangel klagt, setzte er sich dort in den vergangenen beiden Partien mit auf die Bank – als Feldspieler. Während seine späte Einwechslung bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den SV Sentilo-Blumenau unter der Woche noch nicht von Erfolg gekrönt war, kam er am Samstag bereits nach 35 Minuten ins Spiel – und trug seinen Teil zum 3:0-Erfolg der kleinen Wölfe gegen die Sportfreunde Pasing bei. Beinahe wäre ihm sogar ein Tor geglückt, doch der Pfosten hatte etwas dagegen. (Tobias Empl)