Trainingsspiel statt Showdown – TSV Neuried und FC Deisenhofen II bereits gerettet

Lasse Wippert (r.) hier beim Neurieder 3:0-Sieg gegen Murnau. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried kann am Wochenende die Füße hochlegen. Gegen die Reserve des FC Deisenhofen ist keine der beiden Mannschaften mehr unter Zugzwang.

Neuried – Der TSV Neuried beschließt an diesem Samstag mit einem Auswärtsspiel bei der U23 des FC Deisenhofen die Bezirksliga-Saison (14 Uhr, Am Sportplatz). Bis vor wenigen Wochen hatte noch vieles darauf hingedeutet, dass es sich dabei um ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt handeln würde. Neuried überwinterte mit 16 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz, Deisenhofens Bayernliga-Reserve hatte zu diesem Zeitpunkt nur zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Doch sowohl Neuried als auch Deisenhofen II schafften im neuen Jahr die Wende. Mit je 36 Zählern und damit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz haben beide seit dem vergangenen Wochenende den Klassenerhalt sicher. Das Saisonfinale wird somit kein Showdown, sondern wohl eher ein lockeres Trainingsspiel – auch wenn TSV-Trainer Daniel Dörfler betont: „In einem Wettkampf will man immer das Bestmögliche rausholen. Wir wollen die Herausforderung annehmen und zeigen, dass wir auch auswärts punkten können.“ In der Tat gewannen die Grün-Weißen in der gesamten Spielzeit nur drei Auswärtsspiele. Sollte ihnen am Samstag auf dem Deisenhofener Kunstrasenplatz der vierte Erfolg in der Fremde gelingen, wäre im Idealfall sogar noch das im Winter von Abteilungsleiter Martin Trissler ausgerufene Ziel „einstelliger Tabellenplatz“ zu erreichen.

Wichtiger ist freilich, wie es in der kommenden Spielzeit weitergeht. Dann möchten die Neurieder nach zwei Jahren im Abstiegskampf wieder eine bessere Rolle in der Bezirksliga spielen. Die wichtigsten Personalentscheidungen stehen fest. Die Trainer Daniel Dörfler und Manuel Nuñez Beyerle haben für eine weitere Saison zugesagt, mit Oliver Beer, langjähriger Co-Trainer bei der ersten Mannschaft von Drittligist TSV 1860 München, wurde bereits im Frühjahr ein neuer Sportlicher Leiter verpflichtet. Zu- oder Abgänge gab es vor dem Saisonfinale aber noch nicht zu verkünden. (te)