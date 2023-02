Trotz zahlreicher Absagen: Unentschieden in der Partie Würmtal gegen Türkspor

Spielertrainer Daniel Fischer bringt der DJK Würmtal II das Unentschieden © DJK Würmtal

Besser als erwartet: Spielertrainer Fischer schießt DJK Würmtal mit fünf Toren zum Remis gegen den SV Türkspor Allach

Vor dem ersten Testspiel der DJK Würmtal im neuen Jahr war Spielertrainer Daniel Fischer nicht gerade optimistisch gewesen. Wegen zahlreicher Absagen traten seine Fußballer am Sonntag alles andere als in Bestbesetzung beim SV Türkspor Allach an.

Die Partie lief dann besser als erwartet. Beim B-Klasse-Spitzenreiter erkämpfte sich der Zweite der C-Klasse aus dem Würmtal nach 3:4-Halbzeitrückstand noch ein 5:5. Fischer war sich sicher: „Mit unserer Stammelf hätten wir das Spiel gewonnen.“

Auch persönlich lief die Partie für ihn erfreulich, er erzielte alle fünf DJK-Treffer selbst. Überzeugen konnte auch Winter-Rückkehrer Manuel Knill als mehrfacher Vorbereiter. te