Trotz zweimaliger Führung verloren

von Franz Forstner schließen

Der SC München verliert trotz zweimaliger Führung beim TSV Gräfelfing mit 3:2.In einem starken "Kampfspiel" konnten die Untergiesinger bei ihrem Kreisliga-Auftakt-Spiel in der Saison 2018/19 in der 35. Spielminute durch Moritz Geiger in Führung gehen. Allerdings gelang Andreas Karg vom TSV bereits in der 39. Spielminute der Ausgleich. Mit diesem Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Den besseren Start hatte dann der Sportclub und hätte in der 46. Minute in Führung gehen können. Dies gelang dann in der 50. Spielminute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Moritz Geiger. Es war weiterhin ein heiß umkämpftes Kreisligaspiel, bei dem Philip Sterr in der 65. Minute den Ausgleich erzielte. Die letzten 20 Minuten erhöhten die Gräfelfinger nochmals den Druck auf die Untergiesinger. So war es in der 85. Spielminute soweit, dass der TSV Gräfelfing durch Maximilian Betz den dritten Treffer für die Vorstädter erzielte. Dieses 3:2 konnten die TSV Mannen dann ins Ziel retten und der SCM musste ohne Punkte nach Untergiesing zurück reisen. Jedoch kann der Mannschaft aufgrund ihrer gezeigten kämpferischen Leistung kein Vorwurf gemacht werden. Es fehlten schließlich 5 Stürmer und auch der Aktiv-Coach war an diesem Sonntag nicht am Start.

Quelle: fussball-vorort.de