TSV Gräfelfing verpasst zweiten Saisonsieg – Polecki ärgert sich über nicht gegebenen Elfmeter

Ärgert sich über den verpassten Sieg: Sascha Polecki. © DAGMAR RUTT

Der zweite Dreier in der laufenden Saison will dem TSV Gräfelfing nicht gelingen. Beim Kreisliga-Duell in Pasing reichte es nur zum 2:2.

Gräfelfing – Da schießen die Kreisliga-Fußballer des TSV Gräfelfing zum ersten Mal in dieser Saison mehr als ein Tor in einem Spiel, dennoch reicht es wieder nicht zum ersehnten zweiten Saisondreier. „Das ist bitter, denn wir hatten ein klares Chancenplus“, kommentierte Spielertrainer Sascha Polecki das 2:2 (0:1) beim TSG Pasing.

Die Wölfe scheiterten am Sonntag wieder an ihrer Schwäche vor dem gegnerischen Tor. Deutlich effektiver agierten die Pasinger, die nach einem Steckpass zum 1:0 durch Muhammed Tosun kamen (30.). „Das war ganz schwach verteidigt von uns“, sagte Polecki, der im Tor stehend keine Abwehrchance hatte.

In der zweiten Hälfte durften die Gäste endlich jubeln. Nach einer Maßflanke stieg Deniel Mitrov zum Kopfball hoch und markierte seinen dritten Saisontreffer. Als Niklas Kreuzer nach Vorarbeit von Routinier Andreas Gries zum 2:1 vollstreckte, rochen die Würmtaler am Auswärtsdreier (65.). Dabei ließen die Kräfte immer mehr nach. „Da wir zwei angeschlagene Spieler hatten, mussten wir zu elft durchspielen“, berichtete Polecki. Umso wichtiger wäre ein drittes Tor gewesen.

Mitrov steuerte alleine auf das gegnerische Tor zu und wurde vom Keeper gefällt. Doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb zum Ärger der Gäste stumm. „Das hat richtig gekracht. Das muss ein Elfmeter sein“, so Polecki.

Es kam noch bitterer für den TSV. Beim 2:2 sah die Gräfelfinger Defensive alles andere als gut aus. „Wir standen zu weit weg, sind nichtin die Zweikämpfe gekommen“, monierte Polecki. Adnel Music nahm die Einladung an und verhinderte einen Befreiungsschlag der Gäste.

Die Wölfe verpassten es durch das zweite Remis in Folge, mit der TSG nach Punkten gleichzuziehen. „Das war sehr ärgerlich. Aufgrund der klaren Chancen hätte es 8:4 für uns ausgehen müssen", haderte Polecki. Sein Team hatte bereits vor einer Woche beim 1:1 im Heimspiel gegen RW Oberföhring den Dreier verspielt.

TSG Pasing – TSV Gräfelfing 2:2 (1:0)

TSV Gräfelfing: Polecki; Droubi, Schullerus, Gries, Czychon, Scheicher, Huber, Addae, Mitrov, Sommer, Kreuzer - Burger, Lechner Tore: 1:0 Tosun (32.), 1:1 Mitrov (50.), 1:2 Kreuzer (65.), 2:2 Music (80.)