„Sechzig war uns körperlich überlegen“: Löwen-Reserve ringt kleine Wölfe nieder

Ärgert sich besonders über die Niederlage gegen die Amateure des TSV 1860 München: Thomas Ochsenkühn. © Walter Wohlrab

Nach der sieglosen Vorbereitung hat der TSV Gräfelfing II seine Negativ-Serie auch im ersten Saisonspiel fortgesetzt.

Bei Mitaufsteiger TSV 1860 München IV ging das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn am Samstag zwar in Führung, musste sich aber am Ende 1:2 geschlagen geben. „Sechzig war uns körperlich überlegen, und uns hat etwas die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte Ochsenkühn, den die Niederlage als glühender Anhänger des FC Bayern München besonders schmerzte.

Im ersten Durchgang konnten die Gäste noch ordentlich mithalten und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Trainersohn Daniel Ochsenkühn in Front (26.). Doch kurz vor der Pause klärten die kleinen Wölfe nicht konsequent genug – Abdou Jarmaine traf per Kopf zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel legte Markus Wagner, einer der vielen groß gewachsenen Löwen, nach einer Ecke per Kopf das 2:1 nach. „Gegen diese Brackel war es für unsere Zwergerl schwer. Aber wir hätten trotzdem versuchen müssen, ihn beim Kopfball zu stören“, sagte Ochsenkühn. Ein Kompliment machte er seiner Mannschaft dennoch: „Wir haben nicht aufgegeben, jeder hat 100 Prozent abgerufen.“ Am Ende warfen die Gäste alles nach vorne, doch die Löwen-Defensive hielt dem Wölfe-Angriff stand. (te)

TSV 1860 München IV – TSV Gräfelfing II 2:1 (1:1)

TSV Gräfelfing II: Titze; Konarski (C), Schmeisser, Rötzel, Papesch, Geißler, Özyurt, Kronseder, D.Ochsenkühn, Knill, Bartmann; Richter, Kapser, Kosmanidis, Schlüter

Tore: 0:1 D.Ochsenkühn (26.), 1:1 Jarmaine (41.), 2:1 Wagner (54.)