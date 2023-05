TSV Neuried verlängert mit Trainer-Duo: Ex-Löwen-Assistent übernimmt als Sportlicher Leiter

Bleiben auch kommende Saison Trainer des TSV Neuried – unabhängig von der Liga: Chefcoach Daniel Dörfler (vorne) und Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Vor dem Duell mit dem FC Neuhadern gibt Fußball-Bezirksligist TSV Neuried die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Daniel Dörfler und Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle bekannt. Die Rolle als Sportlicher Leiter hat Ex-Profi Oliver Beer übernommen.

Neuried – Noch ist nicht sicher, in welcher Liga die erste Herrenmannschaft des TSV Neuried in der kommenden Saison spielen wird. Aktuell belegen die Grün-Weißen Platz elf in der Bezirksliga Süd. Der Vorsprung auf Abstiegsrelegationsplatz 13 beträgt allerdings nur zwei Zähler, und auch der direkte Abstiegsplatz 14 ist lediglich vier Punkte entfernt. Die Mannschaft befindet sich seit Wochen in guter Form und feierte zuletzt sogar zwei Kantersiege in Serie, doch auch die Konkurrenz punktet im Abstiegskampf fleißig.

Bezirksliga Süd: Daniel Dörfler und Manuel Nunez Beyerle verlängern beim TSV Neuried

„Es ist Wahnsinn, was sich da in den letzten Wochen unten zusammengetan hat“, sagt TSV-Trainer Daniel Dörfler. Wenn die Kicker vom Sportpark einen Showdown beim direkten Konkurrenten FC Deisenhofen II im Saisonfinale vermeiden wollen, müssen im drittletzten Saisonspiel beim FC Neuhadern am Sonntag dringend drei weitere Punkte her (14 Uhr, Wolkerweg).

Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison hat der Verein bereits die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie Abteilungsleiter Martin Trissler Mitte der Woche bekannt gab, bleiben Chefcoach Daniel Dörfler und Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle für eine weitere Spielzeit im Amt. „Wir sind sehr froh, weiter mit ihnen arbeiten zu können“, betont Trissler.

Beide leisteten hervorragende Arbeit und würden sich sehr gut ergänzen. „Daniel sucht eher das Haar in der Suppe, Lolo sieht eher das Positive. Zusammen ist das eine perfekte Mischung“, so Trissler. Er sieht es als wichtig an, dass beide Trainer frischen Wind von außen nach Neuried gebracht haben, und kann sich eine längerfristige Zusammenarbeit gut vorstellen. „Natürlich wünschen wir uns Kontinuität.“

Duell gegen den Ex-Trainer: Neuhadern wird von Maximilian Zgud trainiert

Dörfler ist bereits seit der Winterpause der Saison 2021/22 im Amt. Damals beerbte er Maximilian Zgud (inzwischen beim Gegner an diesem Sonntag in Neuhadern tätig) als gleichberechtigten Cheftrainer in einer Doppelspitze mit Josip Hrgovic. Seit dem Abschied Hrgovics (aktuell U19-Trainer beim TuS Geretsried) im Winter der laufenden Saison wurde Dörfler alleiniger Chef und erhielt mit Nuñez Beyerle einen klassischen Co-Trainer.

Der Trend zeigt seitdem nach oben: Seit der Winterpause holten die Neurieder in neun Spielen 17 Punkte und verließen die Abstiegsränge. In den 18 Spielen vor der Winterpause hatten sie lediglich 16 Zähler eingefahren. Dennoch hatte der Trainer mit seiner Zusage noch etwas abgewartet. Er ist der Meinung, dass sich in Neuried durchaus einige Dinge ändern müssen.

Zu seiner Vertragsverlängerung sagt Dörfler: „Der Verein hat einen Plan vorgelegt, den ich gut finde und dem ich eine Chance geben möchte.“ Er hofft im Sommer auf „eine Art Neustart“. Dörfler betont: „Es gilt, jetzt ein neues Fundament für die Zukunft zu legen.“

Neustart in Neuried: Oliver Beer arbeitete als Assistent beim TSV 1860 München

Teil des Neustarts ist auch ein prominenter Name. Seit Kurzem hat Oliver Beer die Rolle als Sportlicher Leiter in Neuried übernommen. Der 43-jährige Ex-Profi und A-Lizenz-Inhaber, der in Neuried wohnt, hat jahrelange Trainererfahrung, unter anderem als Assistent beim TSV 1860 München.

„Gerade mit meinen fundierten Erfahrungen auch im Profibereich kann ich der Fußballabteilung des TSV Neuried sicher helfen, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Der TSV Neuried ist im Bereich des Jugendfußballs gut aufgestellt, und ich möchte dazu beitragen, dass die gesamte Fußballabteilung die nächste Leistungsstufe erreicht“, wird Beer in einer Pressemitteilung zitiert. Beer soll die Trainer von der Jugend bis zur ersten Mannschaft unterstützen. Durch sein Netzwerk könnte er auch bei Neuverpflichtungen eine Rolle spielen. (Tobias Empl)